西班牙的隱秘靈魂：內陸探索之旅 走進鮮為人知的內陸，於慢旅行中重拾文化溫度

圖片來源：西班牙國家旅遊局 / TURESPAÑA

西班牙駐廣州總領事館旅遊處於香港舉辦「西班牙的隱秘靈魂：內陸探索之旅 —— 探訪鮮為人知的西班牙」旅遊推介會，向香港媒體、KOL 及旅遊業界展示西班牙內陸地區的文化、自然及可持續旅遊魅力。活動突破大眾對西班牙陽光海灘的既有印象，聚焦世界遺產城市、地道美食、自然景觀與慢旅行體驗。西班牙駐廣州總領事館旅遊參贊特蕾莎・西萊斯女士（Ms. Teresa Siles）亦於會上介紹 2026 年最新旅遊攻略，邀請香港旅客重新認識一個更深度、更豐富的西班牙。

以內陸腹地為語言，演繹西班牙的文化深度 延續「 Think you know Spain? Think again. 」的概念，西班牙國家旅遊局透過內陸地區的歷史城市、自然景觀、葡萄酒文化及地道美食，呈現西班牙更深層而多元的旅遊面貌。從世界遺產城市的歷史風貌，到葡萄園與自然山林之間的慢旅行體驗，西班牙誠邀香港旅客放慢步伐，在文化、自然與生活美學之中，重新發現一個超越傳統印象的西班牙。

西班牙駐廣州總領事館旅遊處於香港舉辦「西班牙的隱秘靈魂： 內陸探索之旅 —— 探訪鮮為人知的西班牙」旅遊推介會。 圖片來源：西班牙國家旅遊局 / TURESPAÑA

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匠心旅程：以高質體驗與在地文化成就深度之旅 西班牙駐廣州總領事館旅遊處一直致力推動高質量、可持續及地域均衡的旅遊發展。本次推介會特別介紹幾個較少被納入常規旅遊路線的地區，包括埃斯特雷馬杜拉、加利西亞、卡斯蒂利亞－拉曼恰及穆爾西亞，展現西班牙內陸地區在文化、自然與生活體驗上的多元魅力。 在行程規劃上，西班牙內陸旅程強調與當地社區的連結，讓旅客不只是觀光者，更成為在地生活的參與者。從馬德里出發，旅客可到訪卡塞雷斯（Cáceres）、梅里達（Mérida）等歷史名城，於中世紀古城、羅馬劇院與蜿蜒街道之間，感受西班牙跨越時代的文化底蘊。

本次推介會不僅展示西班牙內陸目的地的獨特魅力，亦體現西班牙國家旅遊局推動深度體驗與慢旅行的策略方向，邀請香港旅客透過藝術、建築、美食、葡萄酒及自然景觀，重新認識一個更豐富、更真實的西班牙。 三大主題：從多重面貌探索西班牙的內陸靈魂 本次推介會以三大主題，串連西班牙內陸地區的文化、歷史、自然與美食體驗，帶領香港旅客從不同角度重新認識西班牙的深層魅力。 ( 一 ) 從馬德里出發：領略世界遺產城市的歷史風貌 旅程由馬德里出發，延伸至塞哥維亞（Segovia）、阿維拉（Ávila）、布爾戈斯（Burgos）、萊昂（ León）及薩拉曼卡（Salamanca）等歷史名城。這些城市承載著西班牙不同時代的文化記憶，由古老城牆、壯麗大教堂到中世紀街道，呈現西班牙內陸深厚而細膩的歷史底蘊，讓旅客在城市肌理之間感受時間沉澱下的文化溫度。

( 二 ) 走進多元文明之城：沉浸於建築、古城與自然景觀之中 由歷史古城繼續深入，旅客可走進托萊多（Toledo）、昆卡（Cuenca）、卡塞雷斯（Cáceres）、梅里達（Mérida）及科爾多瓦（Córdoba），感受西班牙多元文明交織而成的獨特面貌。從懸崖古城、古羅馬劇院，到融合不同宗教與文化痕跡的歷史建築，這些城市展現西班牙不止熱情奔放 ，亦有沉穩、細膩而富有深度的一面。

( 三 ) 延展至北部與酒鄉：探索自然、節慶文化與美食葡萄酒 旅程進一步由巴塞隆拿延展至比利牛斯山地區、阿拉貢（Aragón）、納瓦拉（Navarra）及拉里奧哈（La Rioja）。由壯麗山林、國家公園與森林景觀，到地方節慶、葡萄酒文化及在地美食，各地區以藝術、自然與生活方式交織出豐富多彩的西班牙文化圖景。對追求深度體驗與慢旅行節奏的香港旅客而言，這些內陸地區提供了一種更貼近土地、社區與生活的旅遊方式。

透過這段貫穿西班牙腹地的探索之旅，西班牙內陸不再只是旅程中的延伸選項，而是一個值得細味探索的目的地。從世界遺產城市、多元文明建築，到自然山林、節慶文化與美食葡萄酒 ，西班牙以更豐富的面貌，邀請香港旅客走出熟悉路線，重新發現一個更深度、更真實、更可持續的西班牙。 香港旅客新選擇：直航連接下的深度西班牙之旅 隨著香港與西班牙之間的航班連接持續完善，西班牙內陸地區正逐漸成為香港旅客規劃歐洲深度遊的新靈感。目前，每週設有4班由香港前往巴塞隆拿及4班由香港前往馬德里的直航航班，讓旅客可更靈活地以兩大城市為起點，延伸探索周邊內陸目的地。

對於追求文化深度、自然景觀、美食體驗及慢旅行節奏的香港旅客而言，西班牙內陸提供了一條有別於傳統歐洲旅遊路線的選擇。旅客可從熟悉的城市出發，走進世界遺產古城、葡萄酒產區、山林自然景觀與在地社區，在更悠然的步伐之中，感受西班牙豐富而真實的生活面貌。 重新認識西班牙：走進更深層的旅遊想像 透過是次旅遊推介會，西班牙駐廣州總領事館旅遊處希望向香港旅遊業界、媒體及旅客呈現一個超越傳統印象的西班牙。從內陸城市的文化底蘊、自然風光的遼闊，到美食與葡萄酒所承載的生活溫度，西班牙誠邀香港旅客放慢步伐，以全新角度探索這個兼具歷史、藝術、自然與人文魅力的國度。

關於 TURESPAÑA（西班牙國家旅遊局） TURESPAÑA（西班牙國家旅遊局）為西班牙官方旅遊推廣機構，致力於在國際市場推廣西班牙作為多元、優質及可持續的旅遊目的地。透過全球旅遊推廣、品牌宣傳、市場合作及旅遊業界交流，TURESPAÑA 持續向海外旅客展示西班牙豐富的文化遺產、自然景觀、美食美酒、 藝術建築及在地生活體驗。 近年，TURESPAÑA 積極推動更高質量及更可持續的旅遊發展方向，鼓勵旅客深入探索西班牙不同地區，延長停留時間，體驗當地文化，並促進旅遊收益惠及更多城市、鄉村及地方社區。透過「Think you know Spain? Think again.」等國際宣傳活動，TURESPAÑA 邀請全球旅客走出既有旅遊印象，重新發現西班牙更真實、更深度、更豐富的一面。