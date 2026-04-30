香港豎琴協會呈獻兩場豎琴盛宴

香港豎琴協會隆重推出兩場別開生面的豎琴音樂會，匯聚國際頂尖得獎者與跨界創意，為香港觀眾帶來前所未有的豎琴體驗。
【第一場】「2025年美國國際豎琴大賽得獎者沙明·米努（Shamim Minoo）與知名豎琴家派克·斯蒂克尼（Park Stickney）」
屆時，2025年美國國際豎琴比賽金獎， 來自伊朗的 青年豎琴家沙明·米努將以橫跨三個世紀的豐富曲目，展現豎琴的深厚底蘊與藝術張力。
音樂會曲目包括：
- 亨利埃特·雷尼埃：極具戲劇性的《交響式作品》 Henriette Renié – Pièce symphonique
- 圖尼埃：印象派經典《意象》Marcel Tournier – Images
- 佛瑞：流暢動人的《即興曲》Fauré – Impromptu
- 史博：抒情細膩的《幻想曲》Spohr – Fantasie
一場跨越巴洛克、浪漫、印象派至當代的豎琴美學之旅，誠邀樂迷細細品味。
世界首演：莫札特《長笛與豎琴協奏曲》K.299 爵士口琴及豎琴版本（改編版）
World Premiere (excerpts/arrangement): Mozart – Concerto for Flute and Harp, K.299 (arr. for jazz harp)
原作中優美的旋律與獨奏樂器之間的迷人對話，在此增添了豐富色彩——口琴及豎琴以爵士語彙即興揮灑、搖擺生姿，在弦樂四重奏溫暖的烘托下，交織出獨特的音樂織體。
演出陣容：
爵士口琴：何卓彥（當代備受矚目的爵士口琴演奏家）
豎琴：派克·斯蒂克尼（知名豎琴家）
弦樂四重奏：賦格弦樂四重奏（本地頂尖音樂家）
此外，斯蒂克尼亦將與本地年輕豎琴手組成的 香港豎琴堡合奏團 同台演出爵士豎琴組曲。
【第二場】《爵士豎琴之夜》—— 派克·斯蒂克尼（Park Stickney）獨奏會 @ 藝穗會
香港豎琴協會呈獻一場親密而充滿即興活力的爵士豎琴獨奏會，由國際知名爵士豎琴家派克·斯蒂克尼（Park Stickney）擔綱演出。於充滿藝術氛圍的藝穗會，斯蒂克尼將以即興、搖擺與現代語彙，重新定義豎琴的聲音。
活動詳情：
五月五日 19:30 香港大會堂劇院
票務：Urbtix
五月六日 18:30-19:30/ 20:30-21:30 藝穗會
票務：POPTICKET