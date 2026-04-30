香港豎琴協會呈獻兩場豎琴盛宴

香港豎琴協會隆重推出兩場別開生面的豎琴音樂會，匯聚國際頂尖得獎者與跨界創意，為香港觀眾帶來前所未有的豎琴體驗。

【第一場】「2025年美國國際豎琴大賽得獎者沙明·米努（Shamim Minoo）與知名豎琴家派克·斯蒂克尼（Park Stickney）」

屆時，2025年美國國際豎琴比賽金獎， 來自伊朗的 青年豎琴家沙明·米努將以橫跨三個世紀的豐富曲目，展現豎琴的深厚底蘊與藝術張力。

音樂會曲目包括：

- 亨利埃特·雷尼埃：極具戲劇性的《交響式作品》 Henriette Renié – Pièce symphonique

- 圖尼埃：印象派經典《意象》Marcel Tournier – Images

- 佛瑞：流暢動人的《即興曲》Fauré – Impromptu

- 史博：抒情細膩的《幻想曲》Spohr – Fantasie

一場跨越巴洛克、浪漫、印象派至當代的豎琴美學之旅，誠邀樂迷細細品味。