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市場資訊
出版：2026-Apr-30 14:25
更新：2026-Apr-30 14:25

意大利Pizza Dough 遇上香港 Flow！一田獨家! 意籍網紅 Jacopo a.k.a周洪賓 變身「香港首位急凍偶像」!

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著名意大利餐廳 Jacomax 主理人、在社交平台擁有超過 11 萬粉絲、講得一口不太流利廣東話的意籍網紅 Jacopo (周洪賓) 正式宣佈——「我原地出道啦！」Jacopo 這次不再只是主廚，更跨界變身為「香港首位急凍偶像」，已正式進駐一田 (YATA)，隆重推出四款震撼冷凍食品市場的「可以食的大碟 (Eatable EP)」買個pizza捆綁式送埋原聲album比你聽。 Jacomax 專業級急凍薄餅加埋意大利國鬼才老細周洪賓靈魂意樂專輯  我諗唔到唔買既理由，多多支持買多幾盒放雪櫃看門口！

Jacopo 這次將意式職人靈魂與香港飲食文化完美揉合。他堅持「香港製造」，將 Jacomax 餐廳最引以為傲的招牌口味帶入一田超市。Jacopo 表示：「喺香港住咗咁耐，最知香港人『嘴刁』。我想證明只要有心，急凍薄餅都可以比意式熱情溶化，喺屋企可以食到餐廳級嘅 Flow！」

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四大主打：藍芝士蘋果領銜「味覺混音」

這次共推出四款不同風格的薄餅

•⁠  ⁠藍芝士蘋果薄餅 (Gorgonzola & Apple)：  Jacomax的「鎮店之寶」。在香港意式餐廳極為罕見，以清新蘋果的甜味中和藍芝士的濃郁，是傳統與現代的完美混合，味道清新脫俗。
•⁠  ⁠暴龍食肉獸薄餅 (T-Rex)： 肉量爆棚，專為肉食控而設。
•⁠  ⁠煙燻豬面珠墩煙肉薄餅 (Peccato)： 每一口都散發濃厚燻香，衝擊你的味蕾極限。
•⁠  ⁠芝士四重奏薄餅 (Quattro Formaggi)： 嚴選四種意式高品質芝士，是芝士控不可錯過的作品。

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技術突破：24 小時發酵 ＋ 石爐預烤 = 複製餐廳口感

急凍薄餅餅皮質素經常被詬病，Jacomax 薄餅徹底打破此宿命。產品堅持 香港製造，採用 24 小時發酵 及 石爐預烤技術，鎖住水分並形成誘人的「豹紋焦斑」。透過「水份重啟 」- 加熱前只需噴灑上水份，即可喚醒餅底纖維，焗後還原外脆內軟的石烤質感。

5 月 1 日 元朗一田「香港首位急凍偶像原地出道簽唱會」

為了慶祝老細終於可以藉急凍薄餅順便出道，Jacopo 將於 5 月 1 日下午 3 時 在 元朗 Yoho 一田 舉行首場簽唱會。屆時他將穿上特製的主題服，現場表演 Rap 唱主題曲。

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•⁠  ⁠現場驚喜： Jacopo 會現場大派 4 款新鮮出爐的披薩，與粉絲同樂。

•⁠  ⁠限量回饋： 現場粉絲更有機會獲得 Jacopo 親筆簽名的「限量出道 “大碟”」。

Jacopo 語錄： 「食食食 Jacomax！冇問題！5 月 1 號見！」

產品及活動詳情：

•⁠  ⁠地點：全線一田(每日一田YATA DAY及一田新鮮YATA Fresh除外)獨家發售
•⁠  ⁠限時優惠價：$69.9（建議零售價：$87）
•⁠  ⁠簽唱會時間：2026 年 5 月 1 日 (星期五) | 15:00
•⁠  ⁠簽唱會地點：元朗 Yoho Mall 一田超市

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