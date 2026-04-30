意大利Pizza Dough 遇上香港 Flow！一田獨家! 意籍網紅 Jacopo a.k.a周洪賓 變身「香港首位急凍偶像」!

著名意大利餐廳 Jacomax 主理人、在社交平台擁有超過 11 萬粉絲、講得一口不太流利廣東話的意籍網紅 Jacopo (周洪賓) 正式宣佈——「我原地出道啦！」Jacopo 這次不再只是主廚，更跨界變身為「香港首位急凍偶像」，已正式進駐一田 (YATA)，隆重推出四款震撼冷凍食品市場的「可以食的大碟 (Eatable EP)」買個pizza捆綁式送埋原聲album比你聽。 Jacomax 專業級急凍薄餅加埋意大利國鬼才老細周洪賓靈魂意樂專輯 我諗唔到唔買既理由，多多支持買多幾盒放雪櫃看門口！

Jacopo 這次將意式職人靈魂與香港飲食文化完美揉合。他堅持「香港製造」，將 Jacomax 餐廳最引以為傲的招牌口味帶入一田超市。Jacopo 表示：「喺香港住咗咁耐，最知香港人『嘴刁』。我想證明只要有心，急凍薄餅都可以比意式熱情溶化，喺屋企可以食到餐廳級嘅 Flow！」