全民共用宇宙之美 科普紮根校園與社區 「香港天文科普大會 2026」於香港會議展覽中心舉行

由香港特別行政區政府教育局連同香港天文學會、坐井會、香港觀天會、星匯點、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、香港天文論壇六大天文社團主辦，TSL｜謝瑞麟基金贊助的「香港天文科普大會 2026」，於5月3日與6日在香港會議展覽中心舉行。於5月3日當天吸引了1,027名觀衆入場參與，累計活動參與人次達 2,856，集專業分享、互動體驗、器材展覽、天文攝影及親子工作坊於一體，面向全齡市民開放，讓天文科學真正走進大衆生活。
本次大會亦與其後的國際天文盛事緊密連動。5 月 4 日至 8 日，國際天文學聯合會（IAU）三年一度的旗艦活動 ——2026 年亞太國際天文學聯合會會議（APRIM 2026）亦首度登陸香港，匯集全球頂尖科學家、諾貝爾物理學獎以及邵逸夫天文學獎得主及學術領袖。「香港天文科普大會2026」作為這項國際盛事的重要公眾活動，承擔連結專業領域與公眾的橋樑角色，讓市民率先感受天文探索的魅力。
本次大會邀請多位主禮嘉賓出席開幕儀式，包括：香港特別行政區政府教育局副秘書長陳碧華博士；香港特別行政區立法會教育界功能組別議員鄧飛先生；國家天文臺前副台長薛隨健博士；香港大學太空研究實驗室總監柏坤霆教授（Professor Quentin Parker）；以及大會統籌、國際天文聯會中國香港天文推廣聯絡人梁淦章先生。
陳碧華博士在開幕儀式致辭時表示：「在國家推進「十五五」規劃的新階段，積極落實教育、科技、人才一體化，加強學生科學素養，協同推進創新型人才培養。教育局一直致力推動科學及創新科技教育和數字教育，持續加強學生的科學素養、數字素養和創新思維，裝備他們面對未來社會的需要。」
中國天文科普分享會 匯聚海內外權威觀點
焦點環節「中國天文科普的教育與展望」主題分享會，雲集來自深圳、上海、澳門、珠海及國內頂尖天文器材企業代表，分享科普教育、場館運作、校園推廣及産業發展的實務經驗。分享嘉賓包括深圳天文臺天文部部長梅林先生、上海科技館天文研究中心主任林清先生、上海科技館天文館展教中心科學老師張瑤女士、澳門天文學會會長李志輝先生、珠海射電天文同好晉仁磊先生與劉龍輝先生、蘇州信達光電科技有限公司董事長沈達忠先生、蘇州振旺光電科技有限公司行政總裁文佳先生、嘉興銳星光學儀器有限公司行政總裁房勇先生，以及 Antlia Filters / Astroshop.cn 總經理李勤峰先生，內容兼備理論、實踐與產業視角，爲天文科普發展提供重要啓示。
多元科普活動覆蓋全齡 天文知識零門檻
大會以「全民科普、全齡參與」爲理念，推出一系列豐富活動，讓不同年齡、背景的市民輕鬆接觸天文科學。
三大主題展覽包括香港業餘天文攝影展、天文儀器檢閱大會、中國天文産品展，展示高水準天文作品與尖端觀測器材。
星象館沉浸式體驗透過球幕技術帶領觀衆探索太陽系及世界星空，感受身歷其境的宇宙旅程。
航太親子工作坊帶來「祝融號」火星車、中國天眼、天宮太空站紙模型製作，以動手實踐啓發青少年科學興趣。
大會同時展出多幅精彩天文攝影作品，包括優秀業餘創作，以影像呈現宇宙壯麗景致。
路邊天文・太陽觀測於回歸紀念碑廣場開放，讓市民近距離觀察太陽黑子與活動。
專題公開講座涵蓋火箭科技、深空攝影、太空探索、AI 與天文、自製望遠鏡等多元熱門主題。
本地天文團隊攜手舉辦 共築香港科普生態
本屆香港天文科普大會由大會籌委會統籌，各大本地天文組織長期深耕教育與公眾推廣，以專業與熱誠為市民帶來多元化天文體驗。活動亦得到TSL｜謝瑞麟基金鼎力支持，助力天文科普在社區持續紮根發展。
展望未來，香港各大天文團體將繼續攜手舉辦更多多元化科普活動，讓天文知識走進校園、社區與家庭，啓發更多市民特別是年輕一代對宇宙探索的興趣，爲本地天文科普教育與科學普及注入源源不斷的動力。