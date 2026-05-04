全民共用宇宙之美 科普紮根校園與社區 「香港天文科普大會 2026」於香港會議展覽中心舉行

由香港特別行政區政府教育局連同香港天文學會、坐井會、香港觀天會、星匯點、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、香港天文論壇六大天文社團主辦，TSL｜謝瑞麟基金贊助的「香港天文科普大會 2026」，於5月3日與6日在香港會議展覽中心舉行。於5月3日當天吸引了1,027名觀衆入場參與，累計活動參與人次達 2,856，集專業分享、互動體驗、器材展覽、天文攝影及親子工作坊於一體，面向全齡市民開放，讓天文科學真正走進大衆生活。

本次大會亦與其後的國際天文盛事緊密連動。5 月 4 日至 8 日，國際天文學聯合會（IAU）三年一度的旗艦活動 ——2026 年亞太國際天文學聯合會會議（APRIM 2026）亦首度登陸香港，匯集全球頂尖科學家、諾貝爾物理學獎以及邵逸夫天文學獎得主及學術領袖。「香港天文科普大會2026」作為這項國際盛事的重要公眾活動，承擔連結專業領域與公眾的橋樑角色，讓市民率先感受天文探索的魅力。