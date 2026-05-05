TGC一級能源效益爐具家電限時優惠 慳錢‧節能‧環保 打造高效節能家居生活

隨著環保及節能理念逐漸成為生活主流，選購高能源效益的爐具及家電已不只是環保之選，更是精明理財之道。合適的節能家電不但有助減少碳排放，為環保出一分力，更能在日常使用中有效降低家庭能源開支。TGC煤氣煮食爐及熱水爐均獲機電署發出最高級別的1級能源標籤認證，且所有氣體爐具均具GU標誌，帶來更高效、安全及節能的綠色家居生活。即日起至2026年7月15日，TGC精選多款節能產品以優惠價發售，助用戶輕鬆慳錢、慳能源，一同響應環保理念，邁向綠色未來！

精選煤氣爐具、家電 TGC「極炎火」嵌入式平面爐MEGA-i2 - 限時優惠價$7,480 (零售價$7,980)

具備高達6千瓦超強火力的TGC「極炎火」嵌入式平面爐MEGA-i2，憑藉卓越的熱效率榮獲1級能源效益標籤，比2級標籤的煮食爐更有效節省燃氣量，為用戶慳近7%的煤氣費用，真正節能降耗。除了配備獨立芯火，讓用戶能夠精準控制烹調溫度，TGC「極炎火」嵌入式平面爐MEGA-i2更可支援雙爐頭同步定時煮食，預校設定自動熄火時間，避免浪費多餘能源。用戶更可透過應用程式隨時隨地遙距緊急熄火，既安全又節能。

TGC座枱煮食爐RJH2H - 限時優惠價$3,880 (零售價$4,380)

爐頭火力最高可達6千瓦，鑊氣更旺更強勁，能夠快速鎖住食物水份及營養，輕鬆炒出色香味俱全的菜式，絕對是鑊氣之選！ TGC煤氣恆溫熱水爐NSW13RM(W) - 限時優惠價$8,280 (零售價: $8,780)

自動恆溫，能夠穩定提供源源不絕的熱水，沐浴倍感舒適安心。熱水爐更設有環保模式，一鍵控制每分鐘9公升的出水量，無需配置節能花灑，已可達至環保慳水。只需連接外置控制器後，用戶即可透過手機應用程式，隨時隨地遙距預設個人專屬水溫，完美照顧全家人不同的沐浴習慣，更可監察熱水爐的用氣及出水量，助你實踐節能環保生活。

TGC變頻窗口式冷氣機TAC770(3/4匹) - 限時優惠價$3,890 (零售價: $3,990)

採用變頻壓縮機技術，保證穩定溫度，份外寧靜舒適。配備R32環保雪種，製冷更快、耗電量更低，節能慳電。而且機身內置UV燈及銀離子過濾網，有效殺滅細菌兼抗病毒，空氣更潔淨清新，享受涼風更安心。冷氣機更特設「跟隨我」遙距追蹤功能，主機會根據遙控器位置的室溫調節運作模式，製冷效果更貼近用家需求。 煤氣公司旗下的名氣家提供「家倍安心」九星級服務，包括免費上門永久爐具檢查、24小時客服熱線及24小時內維修服務等，透過全方位專業服務，讓用家加倍安心。

家倍安心9星級服務:

- 爐具免費上門永久檢查

- 爐具零件免費三年保養*

- 家電免費上門三年檢查*

- 家電零件免費三年保養*

- 24 小時客戶服務熱線

- 24 小時維修服務*

- 24 小時內安裝服務*

- 星期日維修服務*

- 星期日安裝服務*

*受條則及細則約束，詳情可瀏覽https://www.towngasappliance.com/service/sixstar 查詢：2232 1000

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