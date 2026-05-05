李錦記家族基金「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026 邀中、小學生與祖父母同創溫馨時刻  共繪跨代情

李錦記家族基金（基金）一向致力建立和諧健康的家庭及社會關係。為增進祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，加強家庭內跨代成員互相尊重和欣賞，基金積極推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」，推廣「讚美由家做起」的感恩文化。而本年度「祖父母感謝節」的首項重點活動——「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽現已正式開始，誠邀全港中、小學生和祖父母協作，繪製作品參加比賽，除有機會贏取豐富獎品之外，得獎作品更將於2026年10月11日舉行的「祖父母感謝節2026同樂日」作公開展示。

今年，李錦記家族基金舉行的「祖父母感謝節2026」活動，是以「全人健康」（Holistic Well-being）為主題，透過融入「五種愛的語言」的多元化活動，將關懷祖父母的身心健康轉化為家庭共聚的珍貴時刻。為鼓勵孫子女與祖父母積極溝通，互相了解，共同締造難忘時刻，是次繪畫比賽特別加入「想、傾、畫」元素，鼓勵祖孫互相傾談溝通，再以繪畫或AI創作表達心意。

「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026分為小學組及中學組兩個組別，小學組的參賽者須以手繪方式，利用粉彩、素描、水彩、水墨、油畫、木顏色及硬筆等材料完成作品，而中學組的參賽者則須提交使用人工智能生成的作品參賽。

大會更特別邀請到評審團成員，包括：

李錦記家族基金董事會成員 Ms. Chaturada Dhanasobhon

家庭醫生、香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院、香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系和家庭醫學及基層醫療學系榮譽臨床助理教授林永和醫生；及

一口田慈善教育基金教育及兒童發展顧問梁麗美校長

比賽評審將根據「主題表達」、「內容」、「構圖及繪畫技巧（小學組）／構圖及技術應用（中學組）」和「創意及原創性」挑選優勝者。

小學組及中學組各設有冠、亞、季軍一名及30名優異獎。冠、亞、季軍除可獲頒獎狀之外，更可分別獲得港幣1,500元、1,000元及500元書券，每組30位優異作品得主則可獲頒獎狀，而所有參加者將獲發嘉許證書。頒獎典禮將於10月11日的「祖父母感謝節2026同樂日」中舉行，所有優勝作品將於當日作公開展示。