李錦記家族基金「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026 邀中、小學生與祖父母同創溫馨時刻  共繪跨代情

李錦記家族基金（基金）一向致力建立和諧健康的家庭及社會關係。為增進祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，加強家庭內跨代成員互相尊重和欣賞，基金積極推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」，推廣「讚美由家做起」的感恩文化。而本年度「祖父母感謝節」的首項重點活動——「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽現已正式開始，誠邀全港中、小學生和祖父母協作，繪製作品參加比賽，除有機會贏取豐富獎品之外，得獎作品更將於2026年10月11日舉行的「祖父母感謝節2026同樂日」作公開展示。
今年，李錦記家族基金舉行的「祖父母感謝節2026」活動，是以「全人健康」（Holistic Well-being）為主題，透過融入「五種愛的語言」的多元化活動，將關懷祖父母的身心健康轉化為家庭共聚的珍貴時刻。為鼓勵孫子女與祖父母積極溝通，互相了解，共同締造難忘時刻，是次繪畫比賽特別加入「想、傾、畫」元素，鼓勵祖孫互相傾談溝通，再以繪畫或AI創作表達心意。
「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026分為小學組及中學組兩個組別，小學組的參賽者須以手繪方式，利用粉彩、素描、水彩、水墨、油畫、木顏色及硬筆等材料完成作品，而中學組的參賽者則須提交使用人工智能生成的作品參賽。
比賽於即日至7月17日期間接受報名，透過實踐「想、傾、畫」，鼓勵參加的孫子女與祖父母一起，就二選一的比賽主題：（1）祖父母最想和孫子女一起做的事；或（2）祖父母最珍惜的一段和孫子女的回憶，進行討論，了解祖父母的意願，並將祖父母的想法以不多於二百字的短文作描述，再配以繪畫作品（小學組）或人工智能生成的作品（中學組）作參賽之用。短文描述可由祖父母親自撰寫，或由孫子女根據祖父母的意願代行，藉此鼓勵祖孫協作，加強溝通及彼此了解。
請於比賽專屬網頁下載報名表格（詳情請參閱此處）。
大會更特別邀請到評審團成員，包括：
李錦記家族基金董事會成員Ms. Chaturada Dhanasobhon
家庭醫生、香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院、香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系和家庭醫學及基層醫療學系榮譽臨床助理教授林永和醫生；及
一口田慈善教育基金教育及兒童發展顧問梁麗美校長
比賽評審將根據「主題表達」、「內容」、「構圖及繪畫技巧（小學組）／構圖及技術應用（中學組）」和「創意及原創性」挑選優勝者。
小學組及中學組各設有冠、亞、季軍一名及30名優異獎。冠、亞、季軍除可獲頒獎狀之外，更可分別獲得港幣1,500元、1,000元及500元書券，每組30位優異作品得主則可獲頒獎狀，而所有參加者將獲發嘉許證書。頒獎典禮將於10月11日的「祖父母感謝節2026同樂日」中舉行，所有優勝作品將於當日作公開展示。
李錦記家族基金網頁：https://www.lkkfamily.foundation
李錦記家族基金「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026
「代代有愛——精心時刻」繪畫比賽2026讓兒童及青年發揮藝術創意，鼓勵他們透過與祖父母協作畫作，積極溝通，互相了解，共同締造難忘時刻，從而推廣「讚美由家做起」的感恩文化。
接受報名：即日至2026年7月17日
公布得獎名單：2026年9月14日
頒獎典禮：2026年10月11日
請於以下網頁下載報名表格，連同作品一併提交。
https://www.lkkfamily.foundation/genlove2026
通過電郵提交報名表格及作品電子檔案：
實體畫作須掃瞄並轉為電子檔案，格式必須為PDF或JPG。人工智能生成的電子作品，儲存格式必須為PDF或JPG。將電子檔案電郵至 [email protected]；或
把實體畫作或列印之人工智能生成作品連同已填妥之報名表格親身或郵寄至：香港北角英皇道499號北角工業大廈17樓A室，註明「代代有愛—精心時刻」繪畫比賽2026（辦公時間：星期一至星期五：上午11時至下午6時）。
李錦記家族基金「祖父母感謝節」網頁
https://www.lkkfamily.foundation/grandparentsday