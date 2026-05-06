知名教育家及得獎作家陳葒校長全新長篇教育小說《杏壇中學》 以校園血案映照教育現場 為付出心血和青春的香港教師傾注安慰和力量 呼籲為青少年營造積極成長環境

「那，我的學生為什麼會在學校自殺呢？你們找到原因了嗎？」



乍暖還寒的初春，一所狀元輩出的新興地區名校，一個躺在校園中央紅磚地上的短髮少女，一灘已經凝固的暗紅色血水，觸動了她身邊各懷心事的六個人——



半生背負母親期昐的副校長，

春風化雨矢志不渝的班主任，

被夢想與現實拉扯撕磨的新老師，

每天只能期待打開愛心餐盒一刻的訓導主任，

重新按着自己節奏一直跑下去的校長，

還有，悔不當初的母親。



就在藍月亮遇上月全食之時，一條年輕的生命悄然消逝，炸開了眾人內心湧動已久的思潮，已然塵封的記憶被逐一翻開⋯⋯



置身熙來攘往的繁華裏，誰沒有躁動不安？

被擠擁的人潮推着走時，誰又能只當一隻幼稚的羚羊？



一道接一道的謎題把昨日的甜酸、今日的苦辣，還有明天的未知串連，那些被遺忘的欣喜、無以名狀的傷痛、逆水行舟時的掙扎與惶恐仿如寂靜的爆彈，讓各人重新審視眼前的一切可能。



見山是山，見山不是山，見山還是山。

即使陰晴圓缺、物轉星移，在浩瀚宇宙的往復循環中雨過總會天晴，月全食到了最後自會生光。



香港知名教育家及得獎作家陳葒校長繼榮獲第六屆香港中文文學雙年獎（青少年及兒童文學組）冠軍的熱血運動長篇《青春出於籃》（1999）、原創幻想系大冒險《小鱷魚貝兒和牠的短人護衛隊》（2021）後推出最新力作——香港校園三部曲終章《杏壇中學》，以一宗錯綜複雜的校園血案為主軸，以嶄新虛實並置風格描寫一段又一段縱橫交錯的微醺人生，藉細膩筆觸勾勒五味雜陳的現世眾生相。



陳葒校長表示：「香港學生走上絕路的原因眾多且複雜，建立一個讓所有青少年都能夠充滿動力地活下去的社會、家庭和校園環境，是香港每一個成年人都應該反思的功課。而推動我創作《杏壇中學》這部描寫教師生涯的作品，其中一個原因，是我覺得老師也是普通人，不管擔任什麼職位，他們都有自己的夢想和追求，都有自己的恐懼與掙扎，都有自己曾經走過，以及即將前往的人生軌道；然而學生只看到他們在課堂上那個因職業需要而裝飾過的切面，同事只看到他們在教員室因人際需要而掩飾過的表面。一個真實而立體的老師，除了光輝的為人師表和高尚的作育英才之外，還會庸碌於生活中的柴米油鹽，鬱結於感情上的喜樂憂愁，折磨於命運裏的起伏順逆。老師不是一個集體符號，而是一個個獨一無二的某某Sir、某某Miss，某某主任、副校、校長。我希望能藉着這個故事呈現香港教師的立體面貌，以及香港教育的真實現狀。如果有讀者看了本書後感覺自己多了一點點力量、一點點安慰、一點點釋懷，更能叫我心滿意足。藉此機會衷心感謝每一位曾經或正在為香港下一代付出汗水、心血和青春的香港教師！我以曾經是他們當中的一份子而感到自豪與榮幸！」