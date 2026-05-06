聚焦青年優勢與挑戰 各界領袖呼籲香港青年以實幹擔當融入時代發展

香江集思會早前舉辦「從時代責任到香港青年的擔當」講座，多位青年團體領袖與教育工作者齊聚一堂，深入探討香港青年的優勢、困境與出路。與會者一致認為，香港青年具備中西融通、國際視野等獨特優勢，但也面臨國情認知不足、文化根基薄弱、思維與行動脫節等現實挑戰。他們呼籲當代青年將個人發展融入國家與香港建設，社會各界亦需搭建平台，引導青年由認知走向行動，以擔當與實幹書寫新時代的青春篇章。 是次講座由香港北京社團總會協辦。香江集思會會長袁光銘致辭時表示，如今香港正處於由治及興的關鍵階段，如何激勵新一代香港青年肩負起家國責任與社會使命，是香江集思會應當深思的課題。他期望透過講座啟發青年關心國家命運、追求進步、勇於擔當的情懷。

嶺南大學歷史系教授、全國政協委員劉智鵬以「歷史的啟示與當代的價值」為題進行演講。他指出，香港青年應當繼承和發揚愛國主義精神，堅持走中國特色社會主義道路，積極推進國家治理體系和治理能力現代化，從歷史中汲取面向未來的力量。 中國文化研究院院長邱逸以「香港青年的困局、探索與出路」為題演講。他認為，香港擁有全球罕見的大學高地與人才吸引力，中美貿易戰等形勢更讓眾多頂尖人才匯聚，內地學生亦為香港帶來補充與活力，他對香港發展充滿樂觀。面對人工智能帶來的教育變革，香港可憑藉獨特優勢，透過優化教育理念、促進本地與外地青年交流融合、建構契合自身的發展論述，為青年創造更好機遇，持續釋放發展潛力。

多位青年團體領袖在講座上進行交流。香港青年聯會主席蔡曜陽表示，「一國兩制」帶給香港青年的雙重視野和融通能力，期望青年能將國際規範和創新思維融入其中，真正扮演好連接中外、促進共贏的「超級聯繫人」角色。 香港精英會主席黃進達表示，大家需要鼓勵年輕人承擔國家賦予的不同使命，同時也要讓他們的創新與時俱進，能夠配合國家的發展和科技的進步。最重要的是讓他們親身體驗當前的國情，知道自己需要什麼、有什麼動力。 星學匯會長劉詩朗分享她作為內地港生、到北京讀書六年才真正建立愛國情懷的經歷。她深知培養青年的歸屬感不易，認為香港還需要長期進行文化和教育工程，讓更多青年對國家產生發自內心的認同。

海外大學畢業生協會會長李浚浩指出，香港社會多元發展，注重合法表達和意見交流，青年們應理解民主制度中守法與包容的現代內涵，明白民主不是極端抗爭，而是一種責任和共同建設的過程。 保良局朱敬文中學校長趙文浩表示，現時許多小朋友對國家的認識不夠深入，他們可能只知道跟著父母週末回內地，覺得很方便、東西很好吃，但對於更深層次的文化底蘊尚不了解。學校能做的就是在文化底蘊和基礎知識上多下功夫，讓小朋友開闊眼界。

保良局朱敬文中學校長趙文浩

公民教育委員會主席蔡德昇總結，香港發展迅速，離不開國家的強大，青年甚至小朋友都應該更多了解國家發展。然而香港的制度使得年輕人較難接觸到內地的文化，甚至內地的音樂、電視劇，也可能因為版權問題無法進入香港，有些家長甚至「懶得」帶孩子到內地看看。他期望更多家長盡自己的責任，為孩子提供開闊視野的機會。

結語：這場講座傳遞出清晰的信息——香港青年擁有獨特優勢，也面臨真實挑戰。只要社會各界共同搭建橋樑，家庭與學校加強引導，青年自身勇於行動，必能將個人夢想與國家發展緊密相連，在時代舞台上綻放光彩。