香港中樂團「俠跡天涯」音樂會 5月登場 以中樂奏響武俠經典 重現顧嘉煇等武俠經典

香港武俠影視作品自上世紀七、八十年代起風行亞洲，當中的主題曲與配樂亦成為集體記憶。 香港中樂團以「俠跡天涯」為題，將於5月22日及23日晚上8時在香港文化中心音樂廳舉行兩場音樂會。音樂會獲香港教育大學支持，由樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰執棒。

樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰

曲目以香港武俠影視歌曲為主軸，並重新編配為中樂合奏版本。演唱部分由歌手葉巧琳及楊立門擔任，獻唱《鐵血丹心》、《笑傲江湖》、《楚留香》等。樂團管子演奏家秦吉濤將以管子及嗩吶演奏《忘盡心中情》與《戲班小子》。 《鐵血丹心》為1983年無綫電視劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》主題曲，由顧嘉煇作曲，至今被視為武俠歌曲經典。《忘盡心中情》則出自1982年電視劇《蘇乞兒》，同為顧嘉煇作品。是次音樂會將《忘盡心中情》編配為管子、嗩吶與樂隊版本，由秦吉濤以管子主奏。

開場曲《小刀會》序曲原為民族舞劇《小刀會》音樂，其後被電影《如來神掌》等武俠片採用為配樂。《男兒當自強》為電影《黃飛鴻》主題曲，改編自古曲《將軍令》。壓軸作品為作曲家關廼忠編曲的《金庸武俠小說主題曲幻想曲》，樂團將演奏其中七個選段，包括< 萬水千山縱橫> 、< 神話情話> 、< 倆忘煙水裡> 、< 書劍恩仇錄> 、< 世間始終你好> 、< 絕世絕招> 及< 倚天屠龍記> 。