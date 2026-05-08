MONI HK Jewellery 推出 2026 母親節珍珠系列 以珍珠光澤詮釋「愛如初見」的永恆情感

香港輕奢首飾品牌MONI HK Jewellery推出2026母親節珍珠系列，以「愛如初見」為主題，透過珍珠溫潤細膩的光澤，重新詮釋母愛歷久彌新的情感，並延伸對女性溫柔力量的當代表達。品牌創辦人Iris Yip表示，珍珠的孕育歷程猶如母愛般經時間洗練，愈發圓潤動人。系列選用高品質天然淡水珍珠，並結合18K金包純銀工藝，在兼顧美感與耐用性的同時，品牌更率先推出全港首創五年保養服務，為每一份心意提供長久守護。
設計靈感：以天然珍珠為語言，演繹母愛的情感層次
延續「愛如初見」的核心概念，MONI HK Jewellery從母愛的細膩情感出發，將珍珠的天然生成過程轉化為設計語言。每一顆珍珠皆經歷時間與層層孕育，是時間的溫柔形狀，恰如母愛在歲月中不斷沉澱與昇華，最終綻放出溫潤而堅韌的光芒。品牌以此為靈感，透過其圓潤輪廓與柔和線條的設計，捕捉母親在不同人生階段中所展現的純暖與力量，讓珠寶不僅承載情感，更成為每一個珍貴瞬間與時光的印記。
匠心工藝：以高規格材質與細節打磨成就恆久光澤
MONI HK Jewellery 全新珍珠系列嚴選高品質天然淡水珍珠，每一顆皆展現細膩柔和的天然光澤，並因其獨特生成特性而呈現出各具個性的光彩，象徵每段關係的獨一無二。
在材質選用上，品牌採用18K金包純銀工藝，與一般電鍍相比，能呈現更持久的色澤與更高的耐用度，同時兼具貴金屬的細膩質感和純銀的親膚特性，提升佩戴舒適度與日常實用性。每件作品均經過細緻打磨與比例調整，確保在光影流轉間展現自然優雅的層次感。
MONI HK Jewellery 更率先推出全港首創五年保養服務，將珠寶由單一產品提升為長期陪伴的浪漫哲學。這不僅體現品牌對工藝與品質的信心，更讓每一件作品能隨時間沉澱，持續見證佩戴者的生活與情感軌跡。
主打系列：以五大設計語言演繹母愛的不同面向
MONI HK Jewellery 透過五大主題系列，將母愛的不同面向轉化為可被佩戴的珠寶語言，讓每一件作品皆承載獨特情感與故事。
系列一 : With You 同行｜「柔韌並行，繫住牽絆」
珍珠與金屬雙鏈結構交織，搭配細緻T扣，於剛柔之間取得和諧平衡，象徵母親在人生旅程中 的並肩相伴與緊密牽絆。
系列二 : As Ever 如初｜「時光流轉，溫柔如初」
無限符號串起的永恆迭代。以無限符號結合圓潤珍珠，透過流暢線條勾勒出無止境的循環意象，象徵母愛超越時間的流轉，始終保持最初的純粹與溫柔。
系列三 : Gaze 守望｜「目光所及，皆是掛牽」
採用可調節長度設計，讓佩戴者可自由調整項鍊與心口之間的距離，象徵無論相隔多遠，母愛始終貼近與守望，靜靜存在於每一個日常瞬間。
系列四 : Echo 共鳴｜「每一聲低語，皆有迴響」
三顆珍珠以遞進排列方式呈現，如音符般流動，映照母親溫柔叮嚀的韻律，寓意陪伴與教導在成長中的細膩積累。
系列五 : Haven 棲所｜「妳是最暖的懷抱」
流線型鑲嵌環抱珍珠，勾勒出如擁抱般的柔美姿態，寓意母親溫柔而堅定的庇護，讓佩戴者於人生每個時刻，皆能感受安心與依靠的力量。
五個系列以多元設計語言相互呼應，構築出一段關於母愛的情感篇章，將深厚的愛意由無形化為可被珍藏與傳承的具體象徵。每一件飾品都承載著當下的情感連結，隨時間流轉，化為獨屬於佩戴者的記憶與意義，讓佩戴者感受那份始終如初的溫柔與牽繫。
MONI HK Jewellery 2026 母親節珍珠系列於品牌官方網站及指定銷售渠道同步發售。凡購買任意兩件首飾產品，即可獲贈母親節限定【 𝑨𝒎𝒂𝒕𝒐 編織花藝禮盒 】乙個。禮盒以編織提籃盛載，內含印花絲巾與香皂花，透過細膩質感與柔和色調，將情感化作優雅而真摯的送禮體驗，讓每一份心意更顯珍貴與完整。禮遇數量有限，送完即止。