MONI HK Jewellery 推出 2026 母親節珍珠系列 以珍珠光澤詮釋「愛如初見」的永恆情感

香港輕奢首飾品牌MONI HK Jewellery推出2026母親節珍珠系列，以「愛如初見」為主題，透過珍珠溫潤細膩的光澤，重新詮釋母愛歷久彌新的情感，並延伸對女性溫柔力量的當代表達。品牌創辦人Iris Yip表示，珍珠的孕育歷程猶如母愛般經時間洗練，愈發圓潤動人。系列選用高品質天然淡水珍珠，並結合18K金包純銀工藝，在兼顧美感與耐用性的同時，品牌更率先推出全港首創五年保養服務，為每一份心意提供長久守護。

延續「愛如初見」的核心概念，MONI HK Jewellery從母愛的細膩情感出發，將珍珠的天然生成過程轉化為設計語言。每一顆珍珠皆經歷時間與層層孕育，是時間的溫柔形狀，恰如母愛在歲月中不斷沉澱與昇華，最終綻放出溫潤而堅韌的光芒。品牌以此為靈感，透過其圓潤輪廓與柔和線條的設計，捕捉母親在不同人生階段中所展現的純暖與力量，讓珠寶不僅承載情感，更成為每一個珍貴瞬間與時光的印記。

匠心工藝：以高規格材質與細節打磨成就恆久光澤

MONI HK Jewellery 全新珍珠系列嚴選高品質天然淡水珍珠，每一顆皆展現細膩柔和的天然光澤，並因其獨特生成特性而呈現出各具個性的光彩，象徵每段關係的獨一無二。

在材質選用上，品牌採用18K金包純銀工藝，與一般電鍍相比，能呈現更持久的色澤與更高的耐用度，同時兼具貴金屬的細膩質感和純銀的親膚特性，提升佩戴舒適度與日常實用性。每件作品均經過細緻打磨與比例調整，確保在光影流轉間展現自然優雅的層次感。

MONI HK Jewellery 更率先推出全港首創五年保養服務，將珠寶由單一產品提升為長期陪伴的浪漫哲學。這不僅體現品牌對工藝與品質的信心，更讓每一件作品能隨時間沉澱，持續見證佩戴者的生活與情感軌跡。