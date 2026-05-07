恒生大學榮譽學院第五屆研討會 八項政策導向研究展現關懷領導　以實證回應社會需要

香港恒生大學榮譽學院於2026年4月27日舉行第五屆榮譽學院研討會，集中展示學員於「高年級研究專題」完成的八項壓軸研究成果。各研究由學員主導、在恒大老師指導下完成，展示準畢業生如何以嚴謹方法把研究發現轉化為具公共價值的洞見與建議，連結實證、政策思維與關懷式領導，回應社會需要。
榮譽學院一直以培育具學術實力、社會敏感度、全球視野及服務精神的未來領袖為使命。作為跨學科領導力培訓平台，學院支援來自不同主修的學員超越課堂框架，投入真正的研究實踐：提出具意義的問題、建立可檢證的方法、尊重並聆聽當事人的生活經驗，並以審慎、清晰及負責任的方式向社會溝通研究含意。
年度研究專題：以公共體系與政策議題為根基
「高年級研究專題」為期一年，訓練榮譽學院學員由研究設計、資料蒐集、分析到呈現，完成具現實關聯的獨立研究。本年度八項研究涵蓋：創業與金融、數碼媒體與精神健康、代際變遷、中國文學與文化發展、城市文化與消費、語言與教育、行為經濟學、人工智能與無障礙共融等主題，為政策制定、公共服務優化及社區發展提供參考。
表揚卓越成果：研究與表達並重、回應社群關切
研討會設有兩項獎項，以嘉許傑出研究與公共溝通能力。
「卓越研究獎」由榮譽學院第四屆學員陳學翹及鄒穎獲得，其研究《人工智能與無障礙：評估香港視障人士輔助科技》採用質性方法進行，訪談15名視障人士並諮詢4位照護服務提供者。研究指出，AI輔助工具有助提升自主與參與，但日常生活仍受多項障礙制約，尤其當公共及商業服務高度依賴觸控介面、或應用程式與網站未能兼容讀屏軟件時，視障人士的獨立性便可能瞬間被削弱。研究並強調無障礙工作的關鍵在於「落地與維護」：無障礙需要在設計階段納入，亦須隨系統更新而持續維持，方能長期有效地支援使用者。
「傑出演講獎」由陳彥林獲得，其研究《創業悖論：解構投放與投入之間的落差》探討青年創業面對的制度與文化因素，包括行政程序繁複、教育與導師支援落差及社會風險偏好較保守等，並提出分析框架，為政策制定者、教育界及支援機構提供參考。
榮譽學院研討會不僅呈現研究成果，更是一個領導力的實踐場域：學員需就研究設計作出辯證、對分析與詮釋提供理據，並以負責任態度說明研究限制與政策含意。第五屆研討會再次彰顯恒大致力培育兼具學術嚴謹與公共責任的未來領袖，透過研究與服務並進，持續以實證推動具深度與溫度的社會影響。