恒生大學榮譽學院第五屆研討會 八項政策導向研究展現關懷領導　以實證回應社會需要

香港恒生大學榮譽學院於2026年4月27日舉行第五屆榮譽學院研討會，集中展示學員於「高年級研究專題」完成的八項壓軸研究成果。各研究由學員主導、在恒大老師指導下完成，展示準畢業生如何以嚴謹方法把研究發現轉化為具公共價值的洞見與建議，連結實證、政策思維與關懷式領導，回應社會需要。

榮譽學院一直以培育具學術實力、社會敏感度、全球視野及服務精神的未來領袖為使命。作為跨學科領導力培訓平台，學院支援來自不同主修的學員超越課堂框架，投入真正的研究實踐：提出具意義的問題、建立可檢證的方法、尊重並聆聽當事人的生活經驗，並以審慎、清晰及負責任的方式向社會溝通研究含意。