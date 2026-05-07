跨維度限時實驗女團「N5」破繭登場 自設時限 確定於五年後完結

跨維度限時實驗女團「N5」已於5月5日正式出道，五年期限隨即倒數！首支單曲《episode#00: Unkn0wn》CINEMATIC MUSIC VIDEO 已於官方YOUTUBE 頻道 (@en5d.official) 發布，以虛實之間的視覺，引領大家走進「N5」藝術宇宙！

「N5」由四位充滿野心且具多元化魅力的女生組成，成員包括 RM、WINGKI、MIDNIGHT、EVA，決意進行一場有關自我探索的旅程，放下固有框架集結一體，化身為一件只展演五年的限時實驗藝術(TIME-LIMITED EDITION)共同體，在現有文化框架以外，開創屬於自己的藝術烏托邦。

五年限時女團企劃由跨領域藝術工作者Chilai Howard主理，以無常藝術（EPHEMERAL ART) 為主軸，希望透過「消逝」反思「當下」的純粹。「N」代表未知數，而「5」除代表五年時限外，亦有自由、變化、冒險之意，希望4位成員以及聽眾能夠打破常規、擁抱變化，靈活地尋找自我力量的意味。