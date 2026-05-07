跨維度限時實驗女團「N5」破繭登場 自設時限 確定於五年後完結

跨維度限時實驗女團「N5」已於5月5日正式出道，五年期限隨即倒數！首支單曲《episode#00: Unkn0wn》CINEMATIC MUSIC VIDEO 已於官方YOUTUBE 頻道 (@en5d.official) 發布，以虛實之間的視覺，引領大家走進「N5」藝術宇宙！
「N5」由四位充滿野心且具多元化魅力的女生組成，成員包括 RM、WINGKI、MIDNIGHT、EVA，決意進行一場有關自我探索的旅程，放下固有框架集結一體，化身為一件只展演五年的限時實驗藝術(TIME-LIMITED EDITION)共同體，在現有文化框架以外，開創屬於自己的藝術烏托邦。
五年限時女團企劃由跨領域藝術工作者Chilai Howard主理，以無常藝術（EPHEMERAL ART) 為主軸，希望透過「消逝」反思「當下」的純粹。「N」代表未知數，而「5」除代表五年時限外，亦有自由、變化、冒險之意，希望4位成員以及聽眾能夠打破常規、擁抱變化，靈活地尋找自我力量的意味。
成員 MIDNIGHT表示：「先定下完結日期，我們的歌聲和舞步便能超脫時間，徹底自由地成為獨一無異的限時實驗藝術共同體。市眾大民在此命題之下，更能專注當下體驗。」成員EVA及 WINGKI 笑言：「五年後會發生甚麼事？就先一起感受這個當下吧，反正一切已經正在倒數。」
「N5」成員於此前分別為獨立歌手、舞者及內容創作者。成員 RM 表示：「的而且確，社會上對我們存在不同的刻板印象，但這種刻板印象反而令整個企劃更有趣，正好能讓聽眾反思『框框』是否真的牢不可破。」
被問道「N5」是否有第五位神秘成員，成員 MIDNIGHT表示：「這沒有一種標準答案，可以是一個人，可以是一句音樂旋律，更可能是大家。當下發生的每件事，都有可能引領我們成為更有趣的藝術品，現邀請大家一起育成『N5』。」
「N5」首支單曲《episode#00: Unkn0wn》結合流行與突破性元素，歌詞講述「重新進化、探索未知」的故事，由 T-Rexx 填詞，監製段深瀚作曲及編曲。歌曲揉合各種與時間相關的聲效，給予聽眾浸沉式體驗，而歌詞點題句「WE LIKE THAT UNKNOWN」，亦以直接了當的宣言，表達「N5」成員的重生和對於未知的渴求。
N5 官方IG: @en5d.official
N5 官方YOUTUBE頻道: @en5d.official