香港家庭幸福指數止跌回升 維持「一般」水平 全港約52萬人處於「家內孤島」不願與家人、朋友或AI傾訴 善用AI 避免處於「家內孤島」

一直關注香港家庭福祉的香港家庭福利會（家福會），早前公佈「香港家庭幸福指數」2026，結果顯示香港家庭幸福指數為6.09分，較2024年輕微回升，仍維持「一般」水平。調查推算全港約52萬人處於家內孤島的自我孤立狀態，家福會根據結果提出3 點建議，包括繼續以家庭為單位推動「家庭健康」、由家庭做起以減低孤獨感，以及善用AI提升家庭幸福感。 家福會於2020年首次發佈「香港家庭幸福指數」——全港首個切合香港社會文化和信效度俱佳的量度家庭幸福的工具，透過全港性調查以定期評估香港家庭的幸福水平。最新一次調查於2026年1至2 月以隨機抽樣方式進行問卷調查，問題涵蓋（1）家庭團結、（2）家庭資源、（3）家庭健康、（4）社會連繫、（5）社會資源和（6）生活平衡等六個範疇，是次更特別加入有關「孤獨」及AI的問題。

總分止跌回升 整體得分與 2024 年相若 調查結果顯示「香港家庭幸福指數」的得分由2024年 6.06分微升0.03分至2026年的6.09分，整體幸福水平與2024年相若。當中「家庭健康」的得分自新冠疫情後明顯下跌，至今仍未顯著回升；「家庭團結」亦較2024年輕微下跌了0.03分。而「生活平衡」則上升了0.19 分，是唯一錄得明顯升幅的範疇。

貧富家庭得分差距明顯 年輕家庭幸福水平首錄回升 調查結果顯示月入在4,000元以下與月入100,000元或以上家庭的幸福指數，差距明顯增大，由2024年相差0.6分進一步擴大至今年的1.01分。此外，月入略低於家庭入息中位數30,000元的家庭群組（25,000-29,999元），其家庭幸福指數更低於整體平均值的6.09分，顯示這兩個家庭群組經歷社會變化後的回彈力較弱，情況值得留意。數據亦顯示18-39歲年輕人士家庭的幸福指數首次錄得回升，但40-49歲組別家庭或因要肩負較重家庭責任而持續下跌，由2019年的6.33分跌至今年的6分。

善用 AI 促進關係 家人相處溝通減孤獨感 今年特別按UCLA-3孤獨感量表設計的相關問題，結果顯示19.8%受訪者，即全港每五人便有一人被界定為感到孤獨，當中高達52.6%受訪者「間中」或「經常」感覺家庭讓人抖不過氣，希望逃離家庭。另外，團隊推算全港約有52萬人處於「家內孤島」的自我孤立狀態，不願與家人、朋友或AI傾訴。家福會建議，每日與家人相處的時間至少兩小時，並與家人閒談或傾心事至少15分鐘，有助提升家庭幸福指數及降低孤獨感。 家福會亦指除了繼續推動「家庭健康」，促進家人的身體及精神健康，並提升家庭凝聚力；同時亦鼓勵大眾善用AI 聊天工具與他人產生連繫，提升「家庭幸福」，强化家庭與社會的連繫。

服務使用者月茹女士

年近70歲，育有3名子女的月茹女士一直堅持做義工，忙碌中仍抽空參與社區活動，她形容做義工活動、與他人建立連繫，是她很大的動力來源。她曾確診癌症，但從丈夫身上感受不到足夠的支持，丈夫的回應反而令她更擔心病情。加上她接受化療過程中，大部分時間需獨自面對而感到孤單，甚至出現抑鬱症狀，需接受精神治療。她指癌症康復後，除了向子女傾訴、獲取情感支持與陪伴外，亦學會與丈夫磨合，保留時間讓各自做自己喜歡的事，亦會為丈夫煮晚餐，一起花時間共處，改善孤獨感，慢慢走出抑鬱的陰霾。

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