The Blooms by ÉPURE X INGRID MILLET 限定「法式殿堂」下午茶體驗

The Blooms by ÉPURE首度聯乘INGRID MILLET英格蜜兒，於2026年五月至七月期間推出尊貴下午茶體驗。是次合作以INGRID MILLET英格蜜兒標誌性的金色品牌色調，打造主題為「金色午後」的下午茶套餐。作為法國五月藝術節的合作夥伴，兩大法國品牌攜手把頂級餐饗藝術與精緻美學融為一體，將法式優雅由味蕾延伸至與視覺體驗之中。每位享用下午茶的賓客將獲贈一份豪華禮品套裝，包括總值HK$960的魚子逆齡修復尊寵套裝，及以優惠價 HK$580專享1+1 法式小貴婦療程。

地址：尖沙咀海港城海洋中心4樓403號店鋪

查詢：3185 8338（電話）/ 5545 213（WhatsApp）

訂座：www.EPURE.hk