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市場資訊
出版：2026-May-08 09:00
更新：2026-May-08 09:00

恒生優進理財升級獎賞 與客戶共創理財旅程

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恒生宣布提高新優進理財客戶獎賞，讓更多客戶能更輕易地體驗銀行服務，優進理財客戶登記並轉用PayDay+出糧服務，可獲港幣2,000元迎新現金獎賞，且不設最低薪金要求，亦無需完成額外任務。全新優進理財客戶亦可透過「全面理財總值」增長、選用指定信用卡、投資及保險等產品賺取額外獎賞，總值最高可達$9,100。恒生邀請了兩位電台節目主持人黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）擔任優進理財活動代言人，向年輕專業人士傳遞活動訊息。是次活動鞏固恒生在客戶踏出人生各個「第一步」的輔助角色，陪伴客戶走過不同人生階段。
詳情：hangseng.com/prfpromo

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