余仁生安宮牛黃丸專方︱《中國藥典》正宗3天然成分‧藥效有保證

《中國藥典》中記戴安宮牛黃丸使用牛黃、麝香及冰片(又稱天然龍腦/左旋龍腦) 3大天然成分，發揮清熱解毒，豁痰開竅，清心定驚的相當藥效、備受肯定。比起人工/體外培育成分，天然成分更顯珍貴，對健康亦更有保證。余仁生安宮牛黃專方使用正宗天然牛黃、天然麝香、天然冰片入藥，不含毒性成分 – 雄黃(砷化合物，類似砒霜)、朱砂(水銀化合物)，令配方更安全，四季守護心腦血管健康。產品由香港GMP藥廠製造，唯一獲香港、澳門、新加坡三地中成藥註冊*，品質安全、效用有保證。余仁生產品外包裝使用食用級蜂蠟包裝安宮牛黃丸，不使用塑料玻璃紙免受塑化劑影響品質，打開蠟丸即服，更方便。

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銷售點：余仁生專門店、網店、指定萬寧及HKTVmall有售。

*余仁生安宮牛黃丸專方是香港、澳門及新加坡三地的註冊中成藥，截至2025 年9月，根據新加坡Health Sciences Authority (HSA)的中成藥註冊名單，余仁生安宮牛黃丸專方是唯一於新加坡以丸製註冊的安宮牛黃丸。