尚品花膠專門店隆重推出年度「海參節」，帶來史上最強震撼優惠——皇牌關東遼參限時買一送一，原價每盒港幣$4,580，海參節期間推廣價僅港幣$2,680即可獲兩盒，平均每盒只需港幣$1,340，相當於原價近3折。活動期由即日起至2026年5月31日，全線門市及網店同步發售，數量有限，售完即止。期間凡購買尚品遼參一盒，即獲贈「免費代浸發遼參券」一張，憑券於2026年8月31日或之前享用一次專業代浸發服務。海參節期間精選遼參系列以每盒港幣$998發售；另設兩盒價及批發優惠，平均每盒低至港幣880元，低至4折優惠，兼顧品質與價格優勢，無論自用或送禮同樣體面超值。
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尚品一年一度海參節震撼登場 全港80間分店同步發售
尚品花膠專門店隆重推出年度「海參節」，帶來史上最強震撼優惠——皇牌關東遼參限時買一送一，原價每盒港幣$4,580，海參節期間推廣價僅港幣$2,680即可獲兩盒，平均每盒只需港幣$1,340，相當於原價近3折。活動期由即日起至2026年5月31日，全線門市及網店同步發售，數量有限，售完即止。期間凡購買尚品遼參一盒，即獲贈「免費代浸發遼參券」一張，憑券於2026年8月31日或之前享用一次專業代浸發服務。海參節期間精選遼參系列以每盒港幣$998發售；另設兩盒價及批發優惠，平均每盒低至港幣880元，低至4折優惠，兼顧品質與價格優勢，無論自用或送禮同樣體面超值。