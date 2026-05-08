大新銀行推出高達2.6%存款年利率優惠 「自製出糧」每月穩定收息

為協助市民在高消費及旅遊旺季下更靈活管理資金，大新銀行推出新一期「悅出本息」定期存款優惠，特優年利率高達2.6%*，讓客戶可透過彈性資金提取方式，自製「出糧」，每月穩定收息，讓資金調配更靈活，生活更有預算。產品受香港存款保障計劃保障（保障額上限為80萬港元），為客戶提供安心保障。即日起至2026年6月30日，全新存款客戶成功開立12個月之「悅出本息」定期存款（存款額為100,000港元至500,000港元），並符合指定要求，可享特優年利率高達2.6% *！

*名額有限，額滿即止。產品及優惠須受有關條款及細則約束！