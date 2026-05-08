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市場資訊
出版：2026-May-08 10:45
更新：2026-May-08 10:45

「全球人才：香港優勢」研討會 專家剖析香港的發展機遇

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Lion Rock EducationEight Wealth InternationalOkay.ComQuinlan & Associates聯合主辦的「全球人才：香港優勢」主題研討會，將於2026519日（星期二）晚上6時至8時，假香港中環渣打銀行大廈18NET•WORK會議空間舉行。活動免費開放予業界人士及公眾參與。研討會以「金融、教育與地產視角下的來港發展機遇」為核心議題，邀請四位跨領域資深專家包括Stefan TuegerLion Rock Education執行董事）、Rosa McCannOkay.Com經理）、Michael PurvisEight Wealth International合夥人）及Benjamin QuinlanQuinlan & Associates行政總裁）擔任講者及主持。透過實務分享與互動交流，拆解國際人才來港發展的關鍵議題，為參加者提供兼具權威性與實用性的建議。    
立即登記：https://forms.gle/SnnXEFsVq6ifb31f9

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