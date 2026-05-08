扎根香港53年的新華旅遊，於5月6日正式進駐沙田（好運中心三樓3068舖），開業即推震撼優惠回饋新界東街坊。破天荒推出肇慶2天純玩團，限時震撼價僅$99起！行程涵蓋著名景點，純玩不趕鴨，絕對是周末放鬆之選。由於原定三個出發日期極速爆滿！徇眾要求，現加推5月24,27,29日，名額有限，手快有手慢無。中國長線除新疆優惠極大外，雲南、張家界等路線性價比亦極高，湖南5天高鐵純玩僅需$1,999起。台灣團更推出買一送一優惠，平均每位低至$1,000起；即日起至5月14日，新華旅遊各門市優惠同慶！另外，親臨沙田分行報名任何旅行團，更額外贈送限量開業禮品，送完即止。
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新華旅遊沙田新店盛大開業！
扎根香港53年的新華旅遊，於5月6日正式進駐沙田（好運中心三樓3068舖），開業即推震撼優惠回饋新界東街坊。破天荒推出肇慶2天純玩團，限時震撼價僅$99起！行程涵蓋著名景點，純玩不趕鴨，絕對是周末放鬆之選。由於原定三個出發日期極速爆滿！徇眾要求，現加推5月24,27,29日，名額有限，手快有手慢無。中國長線除新疆優惠極大外，雲南、張家界等路線性價比亦極高，湖南5天高鐵純玩僅需$1,999起。台灣團更推出買一送一優惠，平均每位低至$1,000起；即日起至5月14日，新華旅遊各門市優惠同慶！另外，親臨沙田分行報名任何旅行團，更額外贈送限量開業禮品，送完即止。