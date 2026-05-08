熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
市場資訊
出版：2026-May-08 11:00
更新：2026-May-08 11:00

新華旅遊沙田新店盛大開業！

分享：
AD 2col MK sunwai
adblk4

扎根香港53年的新華旅遊，於56日正式進駐沙田（好運中心三樓3068舖），開業即推震撼優惠回饋新界東街坊。破天荒推出肇慶2天純玩團，限時震撼價僅$99起！行程涵蓋著名景點，純玩不趕鴨，絕對是周末放鬆之選。由於原定三個出發日期極速爆滿！徇眾要求，現加推524,27,29日，名額有限，手快有手慢無。中國長線除新疆優惠極大外，雲南、張家界等路線性價比亦極高，湖南5天高鐵純玩僅需$1,999起。台灣團更推出買一送一優惠，平均每位低至$1,000起；即日起至514日，新華旅遊各門市優惠同慶！另外，親臨沙田分行報名任何旅行團，更額外贈送限量開業禮品，送完即止。
詳情：https://www.sunflower.com.hk/App/Home/Newsviews/264

adblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務