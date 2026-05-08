惠康「初夏大『折』日」 5月9日買滿HK$168全場88折

夏日將至，惠康特別推出「初夏大『折』日」，為全港市民送上「熱辣辣」驚喜。於5月9日（星期六）到全線惠康門市買滿HK$168，即享全場88折*優惠！全線紅/白餐酒^買滿HK$300，可享額外85折。5月8日至14日一連七天，任選精選碗麵#5碗或以上即享8折，任選家庭裝雪糕(420毫升-1.98公升)2件或以上或任選常溫支裝飲品（樽裝水除外）4支或以上更可享9折，以上優惠更可與5月9日門市買滿$168「全場88折」快閃優惠疊加使用，折上折，越買越抵！記得今個周六親臨惠康搶盡優惠，滿載而歸！

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