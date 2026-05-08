領展房託的管理人領展宣布，「領展大學生獎學金」2026/27由即日起接受申請，領展將頒發220個獎學金，每名得獎學生可獲 20,000元，當中包括70名大學一年級學生，以及150名二年級至四年級學生。獎學金開放予就讀香港12間接受大學教育資助委員會資助或自資大學#的合資格本地學生申請。合資格申請人須為家庭三代中首代入讀本地大學的學生，學術表現出色並積極參與社區或社會服務。自 2025 年起，領展將對青年的支援延伸至中學階段，推出「領展中學生獎學金」，表揚學業優秀且對學校和社區有貢獻的學生，支持青年在不同學習階段的發展。
領展大學生獎學金：bit.ly/4uwXran
領展中學生獎學金：bit.ly/4d9AvHg
領展大學生獎學金 2026/27 接受申請
領展房託的管理人領展宣布，「領展大學生獎學金」2026/27由即日起接受申請，領展將頒發220個獎學金，每名得獎學生可獲 20,000元，當中包括70名大學一年級學生，以及150名二年級至四年級學生。獎學金開放予就讀香港12間接受大學教育資助委員會資助或自資大學#的合資格本地學生申請。合資格申請人須為家庭三代中首代入讀本地大學的學生，學術表現出色並積極參與社區或社會服務。自 2025 年起，領展將對青年的支援延伸至中學階段，推出「領展中學生獎學金」，表揚學業優秀且對學校和社區有貢獻的學生，支持青年在不同學習階段的發展。