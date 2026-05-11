「愛在金鷺善夜」母親節慈善宴 招待大埔災民及高齡母親

母親節前夕，由「寰宇希望」主辦、「義務工作發展局」協辦的「愛在金鷺善夜」慈善晚宴於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行，籌得22萬港元，全數捐贈社區關懷項目。

晚宴特別招待60位高齡單親母親,當中有最年長105歲的馮婆婆、大埔區受災居民及兩機構服務的長者，讓他們感受社會溫暖。活動由前廣播處助理處長張文新及資深傳媒人車淑梅擔任召集人，並獲行政會議成員高永文、立法會議員方國珊擔任主禮嘉賓。張文新表示，今次慈善宴既為籌款，亦希望藉母親節向長者致敬；選址大埔並特別邀請宏福苑災民出席，希望透過活動送上關懷，令活動有更深層次意義。