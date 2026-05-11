AI 驅動香港企業營運新需求 Deel 推出三項連結生產力、績效與支出的新工具

為全球團隊而設的一站式薪酬與人力資源平台Deel宣布三項重大舉措，包括推出全新人工智能（AI）原生產品功能Akai、將AI工具用量數據整合至員工表現評核，以及收購以AI驅動的SaaS採購平台Sastrify。
隨著香港正逐步發展為亞洲AI樞紐，香港及亞太區僱主亦正尋求將持續攀升的AI投資，轉化為在生產力、技能和成本上可量化的具體回報。Deel是次的新產品推出將有助回應以上需求。
Deel Akai
Akai是一個由AI代理驅動的工作流程自動化平台，原為Deel內部營運而設，現已開放予客戶使用。這個由內部工具發展而來的系統，每月自動處理超過10萬宗涉及付款、開支、合規、支援及銷售的個案，每月節省超過91,000小時工時。過去需時逾20天的對賬程序，現已縮短至數分鐘。
Akai透過一套AI代理系統運作，可在不同工具、平台與入口網站之間共享情境資訊，並從現有工作流程中持續學習。它會在工作過程中觀察、行動及學習。在Deel內部，該系統已創造數千萬美元的財務效益。
AI Token 用量納入表現評核
來自Anthropic Claude、GitHub Copilot及Cursor等工具的Token用量訊號，將直接顯示在Deel Engage的表現評核模組內，與目標、職能及定期回顧紀錄並列。Microsoft Copilot、Gemini 及 OpenAI的企業分析支援，將於未來數月陸續加入。
企業已投放大量資金推行AI工具，惟使用數據一直停留在IT系統之內，與員工實際的評估和發展方式脫節。管理層在評核員工的AI應用能力時，往往缺乏客觀的參考基礎。Deel Engage將使用模式（而非對話內容）呈現在表現評核框架的同一個介面，為管理層提供有據可依的討論。
Deel 收購 Sastrify，成為七年內第十四項收購
Deel現已收購由Sven Lackinger與Max Messing創辦、以AI驅動的SaaS採購及開支管理平台Sastrify。這是Deel七年來的第十四項收購，Sastrify的完整產品、品牌及團隊將併入Deel IT當中，整合方案預計於本季向客戶提供。
企業累積的軟件訂閱數量持續增加，這趨勢在AI工具大量湧現下更顯嚴重。管理續約、追蹤實際使用情況和控制開支已成為一大挑戰 —— 合約在不知不覺中失效、工具被閒置，議價能力屢屢錯失等。Sastrify正是為解決這些問題而設，提供用量洞察報告、續約追蹤及定價基準，協助採購與IT團隊作出更明智的決策。
在Deel IT內，這項功能將與硬件配置、設備生命週期管理、軟件授權及全天候支援並行，讓IT與人力資源團隊可共享一個全面掌握員工實際使用哪些工具及其成本的整合視角。
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