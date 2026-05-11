AI 驅動香港企業營運新需求 Deel 推出三項連結生產力、績效與支出的新工具

為全球團隊而設的一站式薪酬與人力資源平台Deel宣布三項重大舉措，包括推出全新人工智能（AI）原生產品功能Akai、將AI工具用量數據整合至員工表現評核，以及收購以AI驅動的SaaS採購平台Sastrify。 隨著香港正逐步發展為亞洲AI樞紐，香港及亞太區僱主亦正尋求將持續攀升的AI投資，轉化為在生產力、技能和成本上可量化的具體回報。Deel是次的新產品推出將有助回應以上需求。 Deel Akai

Deel Akai

Akai是一個由AI代理驅動的工作流程自動化平台，原為Deel內部營運而設，現已開放予客戶使用。這個由內部工具發展而來的系統，每月自動處理超過10萬宗涉及付款、開支、合規、支援及銷售的個案，每月節省超過91,000小時工時。過去需時逾20天的對賬程序，現已縮短至數分鐘。 Akai透過一套AI代理系統運作，可在不同工具、平台與入口網站之間共享情境資訊，並從現有工作流程中持續學習。它會在工作過程中觀察、行動及學習。在Deel內部，該系統已創造數千萬美元的財務效益。

AI Token 用量納入表現評核

AI Token 用量納入表現評核

來自Anthropic Claude、GitHub Copilot及Cursor等工具的Token用量訊號，將直接顯示在Deel Engage的表現評核模組內，與目標、職能及定期回顧紀錄並列。Microsoft Copilot、Gemini 及 OpenAI的企業分析支援，將於未來數月陸續加入。 企業已投放大量資金推行AI工具，惟使用數據一直停留在IT系統之內，與員工實際的評估和發展方式脫節。管理層在評核員工的AI應用能力時，往往缺乏客觀的參考基礎。Deel Engage將使用模式（而非對話內容）呈現在表現評核框架的同一個介面，為管理層提供有據可依的討論。 Deel 收購 Sastrify，成為七年內第十四項收購