邦民my PROMISE Club隆重成立 全港首推LQ貸款新標準 引領貸款智慧新高度 腦大農夫率領四大掌腦Lolly Talk 醒你Loan Smart秘技

邦民日本財務（香港）有限公司（「邦民」）進駐香港市場三十多年，一直以靈活及高效率的貸款服務為核心 。今年，品牌將應援客戶的精神全面昇華，正式宣佈成立【邦民 my PROMISE Club】，以鑽研Loan Smart為核心，致力傳遞精明選擇貸款服務的心得，突破消費者對傳統借貸的刻板印象及迷思，引領市場將「貸款智慧」提升至全新高度。 從「應援精神」到「貸款智慧」 開啟貸款新維度 近年「應援」一直是邦民的品牌核心價值之一，在難關中與大眾並肩同行；今年，將陪伴承諾昇華為理性賦能。「邦民my PROMISE Club」的成立，標誌著品牌從「應援」邁向「智慧」，如果應援精神是守護的心意，貸款智慧就是其中的精髓。

香港人一向以精明著稱，我們有 IQ 衡量腦力，有 EQ 衡量社交能力；但在借貸領域，一直缺乏權威指標。邦民my PROMISE Club深明「借錢」跟「做人」一樣，同樣需要智慧，唯有具備足夠的智慧與遠見，才能實現真正的財務自由。 打造貸款新標準 —— LQ (Loan Intelligence Quotient) 貸款實力 邦民作為一眾貸款新手的首選品牌之一，希望告訴大家「貸款智慧」- LQ (Loan Intelligence Quotient) 的重要性，讓借貸成為解決財務問題的方法而非負擔，關鍵在於如何借得 Smart。 提升 LQ，即代表掌握了如何借得聰明，還得夠醒的Loan Smart秘技。

腦大及掌腦醒你貸款智慧 要借得聰明還得夠醒 延續品牌口號「邦民my PROMISE」，邦民2026年邀請了出名腦筋靈活「轉數快」的農夫 FAMA 聯同女團 Lolly Talk 四位成員組成「邦民my PROMISE Club」出任形象大使，邦民my PROMISE Club的使命是令大家成為識得揀的貸款達人，由熱愛分享貸款智慧心得的精英組成 ，農夫擔任的「腦大」，負責統籌大局並宣揚貸款智慧之道，教導大眾利用秘技提升LQ實力；女團 Lolly Talk 則擔任的「四大掌腦」分別代表四大類型的 LQ，專攻不同的貸款領域，象徵my PROMISE Club四大特質，並各司其職宣揚貸款智慧。

農夫 (FAMA) —— 腦大 ： 負責統籌大局，宣揚智慧貸款之道，教導大眾如何利用 Loan Smart 秘技提升 LQ 實力。高級大人不做選擇，貸款就係要安心︑彈性︑速度與CP值兼得︒ Lolly Talk —— 四大掌腦，象徵四大類型的 LQ特質，專攻不同的 Loan Smart 領域： Yanny（靈活型）：掌握彈性節奏，靈活還款期，提早還款都零罰息，可以隨時變陣，才是真正的財務自由。 Sinnie（速度型）：專攻邦民PROMISE 手機APP 提供24/7 全天候貸款服務，實現「一App簽約，現金即過數」的極速體驗。 Mui（謹慎型）：嚴選品牌的信譽實力，為貸款新手認證的 Smart Choice，強調「第一次就要揀最好」，識揀邦民就係Smart。

Elka（精算型）：追求高CP值，貸款就要零手續費，獲批金額全額到手；利息以日息計算，借幾多日就只支付幾多日的利息，才是真智慧。 為推廣貸款智慧，一系列針對提升大眾 LQ 的活動將全面展開： Instagram：邦民my PROMISE Club官方帳號 (ID: @teampromiseofficial) 內，只需於指定貼文留言即可參與 LQTI 測試，親身了解個人貸款智慧類型。

限量收藏小卡：在Instagram完成LQTI測試及互動遊戲，即有機會收獲具收藏價值的精美my PROMISE Club成員 - 農夫及Lolly Talk小卡，基本款小卡一套9款，另有數量稀少的限量透明小卡，極具紀念意義。