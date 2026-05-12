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市場資訊
出版：2026-May-12 07:30
更新：2026-May-12 07:30

從杭州千島湖出產的世界頂級美食 卡露伽魚子醬 銳意開拓年輕人市場

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鱘龍科技早前向傳媒及業界介紹旗下卡露伽（Kaluga Queen）魚子醬的部分產品。

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全球最大的魚子醬生產商鱘龍科技，早前攜同旗下核心品牌卡露伽（Kaluga Queen）的魚子醬產品亮相香港，向傳媒及業界分享其在鱘魚養殖、魚子醬加工及品質管理方面的經驗及成果。作為中國人工鱘魚養殖的先行品牌，卡露伽以杭州千島湖為品質源頭，結合傳統手工工藝與現代技術，持續為全球高端餐飲及消費市場提供穩定、高品質的魚子醬產品。

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杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司執行董事兼副總經理韓磊介紹品牌的發展及未來布局。

從千島湖出發 打造穩定高品質供應

卡露伽的品質基礎，來自其對養殖環境的長期投入。品牌鱘魚養殖基地位於杭州千島湖，當地水質清澈，森林覆蓋率高達97%，為鱘魚生長提供了接近自然的環境條件。

對魚子醬而言，穩定的養殖環境直接影響產品品質與供應能力。二十餘年來，卡露伽持續深耕人工鱘魚養殖技術，逐步建立起從源頭養殖、加工製作到全球銷售的完整產業鏈。2024年，卡露伽魚子醬產量已超過260噸，佔據國際市場份額40%以上，產品遠銷全球42個國家和地區，並已連續10年穩居全球魚子醬銷量第一。

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鱘龍科技股份有限公司執行董事兼副總經理韓磊分享指，卡露伽魚子醬產品於內地市場的佔有率約為75%以上，主要銷售渠道以高端酒店餐廳為主，但近期品牌亦開始發展零售業務，除於電商平台包括天貓、京東及抖音等開設專賣店外，亦於近期開幕的杭州恒隆廣場開設當地首家魚子醬旗艦店。他並指今年計劃於內地的重要城市開設8家零售店，如營運成績理想，預計來年會增至約50家店，讓更多市民可以接觸魚子醬。韓磊指品牌正致力開拓年青消費者為主的C端市場，因此品牌亦開發了魚子醬雪糕、朱古力及蛋糕等一系列產品，讓年青人透過可承受價格的特色產品，接觸並回購魚子醬。

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圖片2

千島湖自然水域環境支撐卡露伽長期穩定的鱘魚養殖

以嚴謹工藝守住魚子醬品質

除了優質養殖環境，嚴謹的加工工藝也是卡露伽保持產品穩定的重要原因。品牌在傳統手工工藝基礎上融入現代技術，於低溫環境下，在15分鐘內完成16道嚴格工序，盡可能保留魚子醬的新鮮度、口感與細膩風味。

從原料篩選、取卵、清洗到裝罐，每一道工序都需要精準控制。卡露伽通過標準化流程和精細化管理，將手工經驗轉化為穩定可控的品質標準，確保產品能夠滿足國際高端餐飲市場對品質、口感與供應穩定性的要求。

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韓磊並指，為讓食客可以安心享用頂級美味，品牌已建立完善的可追溯系統，為每條魚提供獨立編碼。並會於每罐產品附設二維碼，方便食客追溯由魚苗養殖到產品生產及加工的全過程。品牌亦可安排客戶親臨千島湖探索養殖基地及加工場，以加強客戶的信心。

圖片1

卡露伽於加工環節堅持嚴謹流程，確保魚子醬新鮮度與品質穩定

從源頭到餐桌，建立高端品牌信任

憑藉穩定的品質表現，卡露伽已獲得多個國際高端餐飲與重要禮遇場景的認可。目前，品牌不僅是中國國際航空、德國漢莎航空、新加坡航空及國泰航空等國際航司頭等艙的指定供應商，也已入駐包括23家法國米其林三星餐廳在內的全球眾多頂級餐廳。

此外，卡露伽亦曾亮相2016年杭州G20峰會晚宴及2020年奧斯卡頒獎晚宴等國際場合。從千島湖養殖基地到米其林餐桌，再到國際盛會，卡露伽以穩定品質和高端服務能力，逐步建立起全球高端餐飲市場對中國魚子醬品牌的信任。 

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韓磊指出，從養殖魚苗到收獲魚子醬，因應不同等級的產品時間會有不同，但最短也需要約七年時間，故行業前期投入需一段時間。而品牌能成功走出國門邁向國際，轉捩點是兩次獲邀於德國漢莎航空的「盲測」中獲勝，終成功獲選為漢莎航空頭等艙的美食，後更成為漢莎航空獨家採用的魚子醬。有了漢莎航空的背書，品牌拓展海外市場自然更順利。當然，成功拓展外地市場的關鍵是做好產品品質，這亦與獨特的養殖環境，整個基礎及加工體系都是缺一不可。而目前海外市場約佔公司整體銷售的八成，然而隨著內地市場的高速增長，未來內地市場的份額料可增至約五成。

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借香港連接更廣泛亞洲市場

此次卡露伽亮相香港，不僅是品牌品質實力的一次展示，也代表其進一步連接亞洲高端消費市場的重要一步。香港作為融合中西文化的國際都會，擁有成熟的高端餐飲體系與高淨值消費人群，對優質食材和精緻生活方式具有高度接受度。

未來，卡露伽將繼續依託千島湖養殖基地、成熟加工工藝和全球供應能力，深化在亞洲市場的品牌佈局。品牌亦將持續以「源於自然，精於匠心」的品質承諾，將高品質魚子醬體驗帶給更廣泛的國際消費者。

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