從杭州千島湖出產的世界頂級美食 卡露伽魚子醬 銳意開拓年輕人市場

全球最大的魚子醬生產商鱘龍科技，早前攜同旗下核心品牌卡露伽（Kaluga Queen）的魚子醬產品亮相香港，向傳媒及業界分享其在鱘魚養殖、魚子醬加工及品質管理方面的經驗及成果。作為中國人工鱘魚養殖的先行品牌，卡露伽以杭州千島湖為品質源頭，結合傳統手工工藝與現代技術，持續為全球高端餐飲及消費市場提供穩定、高品質的魚子醬產品。

從千島湖出發 打造穩定高品質供應 卡露伽的品質基礎，來自其對養殖環境的長期投入。品牌鱘魚養殖基地位於杭州千島湖，當地水質清澈，森林覆蓋率高達97%，為鱘魚生長提供了接近自然的環境條件。 對魚子醬而言，穩定的養殖環境直接影響產品品質與供應能力。二十餘年來，卡露伽持續深耕人工鱘魚養殖技術，逐步建立起從源頭養殖、加工製作到全球銷售的完整產業鏈。2024年，卡露伽魚子醬產量已超過260噸，佔據國際市場份額40%以上，產品遠銷全球42個國家和地區，並已連續10年穩居全球魚子醬銷量第一。

鱘龍科技股份有限公司執行董事兼副總經理韓磊分享指，卡露伽魚子醬產品於內地市場的佔有率約為75%以上，主要銷售渠道以高端酒店餐廳為主，但近期品牌亦開始發展零售業務，除於電商平台包括天貓、京東及抖音等開設專賣店外，亦於近期開幕的杭州恒隆廣場開設當地首家魚子醬旗艦店。他並指今年計劃於內地的重要城市開設8家零售店，如營運成績理想，預計來年會增至約50家店，讓更多市民可以接觸魚子醬。韓磊指品牌正致力開拓年青消費者為主的C端市場，因此品牌亦開發了魚子醬雪糕、朱古力及蛋糕等一系列產品，讓年青人透過可承受價格的特色產品，接觸並回購魚子醬。

千島湖自然水域環境支撐卡露伽長期穩定的鱘魚養殖

以嚴謹工藝守住魚子醬品質 除了優質養殖環境，嚴謹的加工工藝也是卡露伽保持產品穩定的重要原因。品牌在傳統手工工藝基礎上融入現代技術，於低溫環境下，在15分鐘內完成16道嚴格工序，盡可能保留魚子醬的新鮮度、口感與細膩風味。 從原料篩選、取卵、清洗到裝罐，每一道工序都需要精準控制。卡露伽通過標準化流程和精細化管理，將手工經驗轉化為穩定可控的品質標準，確保產品能夠滿足國際高端餐飲市場對品質、口感與供應穩定性的要求。

韓磊並指，為讓食客可以安心享用頂級美味，品牌已建立完善的可追溯系統，為每條魚提供獨立編碼。並會於每罐產品附設二維碼，方便食客追溯由魚苗養殖到產品生產及加工的全過程。品牌亦可安排客戶親臨千島湖探索養殖基地及加工場，以加強客戶的信心。

從源頭到餐桌，建立高端品牌信任 憑藉穩定的品質表現，卡露伽已獲得多個國際高端餐飲與重要禮遇場景的認可。目前，品牌不僅是中國國際航空、德國漢莎航空、新加坡航空及國泰航空等國際航司頭等艙的指定供應商，也已入駐包括23家法國米其林三星餐廳在內的全球眾多頂級餐廳。 此外，卡露伽亦曾亮相2016年杭州G20峰會晚宴及2020年奧斯卡頒獎晚宴等國際場合。從千島湖養殖基地到米其林餐桌，再到國際盛會，卡露伽以穩定品質和高端服務能力，逐步建立起全球高端餐飲市場對中國魚子醬品牌的信任。

韓磊指出，從養殖魚苗到收獲魚子醬，因應不同等級的產品時間會有不同，但最短也需要約七年時間，故行業前期投入需一段時間。而品牌能成功走出國門邁向國際，轉捩點是兩次獲邀於德國漢莎航空的「盲測」中獲勝，終成功獲選為漢莎航空頭等艙的美食，後更成為漢莎航空獨家採用的魚子醬。有了漢莎航空的背書，品牌拓展海外市場自然更順利。當然，成功拓展外地市場的關鍵是做好產品品質，這亦與獨特的養殖環境，整個基礎及加工體系都是缺一不可。而目前海外市場約佔公司整體銷售的八成，然而隨著內地市場的高速增長，未來內地市場的份額料可增至約五成。