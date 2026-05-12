淘大點心推出全新韮菜豬肉餃霸，以飽滿餡料、薄韌餃皮與「一餃四食」靈活烹調方式，淘大點心特別邀請了樂隊晚安莉莉主音及女團Lolly Talk成員Sinnie (吳倩怡)合作，詮釋一場與霸道「餃霸」的浪漫邂逅。全新韮菜豬肉餃霸嚴選新鮮食材，採用新鮮韮菜與優質豬肉精心調配，餡料豐盈、肉汁濃香。為了迎合現代人多元化的飲食需求，韮菜豬肉餃霸特別優化了配方，完美適配「蒸、叮、煎、炸」四種烹調方式，搭配煙韌薄皮，無論哪種做法都不易破損，牢牢鎖住鮮味與肉汁，為每一口增添層次。於百佳超級市場、惠康超級市場、AEON、APITA UNY、HKTVmall和Pandamart有售。
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淘大點心 全新韮菜豬肉餃霸登場
淘大點心推出全新韮菜豬肉餃霸，以飽滿餡料、薄韌餃皮與「一餃四食」靈活烹調方式，淘大點心特別邀請了樂隊晚安莉莉主音及女團Lolly Talk成員Sinnie (吳倩怡)合作，詮釋一場與霸道「餃霸」的浪漫邂逅。全新韮菜豬肉餃霸嚴選新鮮食材，採用新鮮韮菜與優質豬肉精心調配，餡料豐盈、肉汁濃香。為了迎合現代人多元化的飲食需求，韮菜豬肉餃霸特別優化了配方，完美適配「蒸、叮、煎、炸」四種烹調方式，搭配煙韌薄皮，無論哪種做法都不易破損，牢牢鎖住鮮味與肉汁，為每一口增添層次。於百佳超級市場、惠康超級市場、AEON、APITA UNY、HKTVmall和Pandamart有售。