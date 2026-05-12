雀巢®牛奶公司™香港鮮製乳酪全新升級配方 陪你食出健康！

雀巢®牛奶公司™香港鮮製高鈣低脂乳酪130克系列迎來全新配方升級！強勢添加了雙歧益生菌及每杯高達260億菌落數活性乳酸菌。堅持日日香港新鮮製造，充分發揮本地生產的地理優勢，每一杯乳酪均以極快速度直送零售點，確保了益生菌與乳酸菌始終處於理想的活性狀態，為大家帶來新鮮的乳酪產品，守護您的肚仔健康棒盃！乳酪不加防腐劑、無甜味劑及人造色素，以純粹的配方保留乳酪風味，現已於各大超市及便利店正式發售。兩位萌爆成員「益生菌 BB」與「乳酸菌 BB」同步登場，以可愛造型攜手新升級乳酪，與全港市民新鮮見面。