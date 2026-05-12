佳能香港 THINK BIG 教育科技論壇 「EduTech Horizons: Pathways to a Smarter Future」 以數碼轉型與可持續發展　推動智能校園與高效教育管理

隨着教育界持續推動數碼轉型，院校在行政管理、資訊治理及可持續發展方面正面對前所未有的轉變與機遇。佳能香港有限公司早前於香港朗廷酒店成功舉辦旗下 THINK BIG 旗艦活動系列之教育主題論壇 「EduTech Horizons: Pathways to a Smarter Future」，匯聚來自教育界及商界的領袖，就如何透過策略營運、數碼化及創新科技，提升教育行政效能，並構建更具韌性及可持續發展的未來校園，作深入交流。 活動由佳能香港高級總監孔祥隆先生致歡迎辭並表示：「在教育界加速轉型的關鍵時刻，院校需要重新審視既有營運模式，並積極採納更智能及更可持續的解決方案。THINK BIG 系列致力為教育社群建立一個協作平台，促進知識交流，探索切合實際需要而具前瞻性的方案，協助院校更有信心地邁向數碼轉型，支援其長遠發展。」

首場主題演講由香港大學首席資訊主管及大學圖書館館長伍麗娟女士主講，以香港大學採用文件管理方案 Therefore™ 的實際經驗為例，分享大學如何透過將以紙張為本的行政流程數碼化，有效提升資訊管治水平、營運效率及跨部門協作。 其後的專題演講聚焦可持續發展與科技應用。世界綠色組織行政總裁余遠聘博士指出將 ESG 原則融入教育行政運作，對支持可持續校園發展及履行社會責任至為關鍵。佳能香港有限公司高級經理郭奕新先生亦介紹 Canon 多元化的教育解決方案，並闡述相關科技如何支援教育機構的日常行政及教學營運，協助院校提升效率，從容應對數碼轉型帶來的挑戰。

是次活動旨在促進經驗分享及方案探索，深入探討教育機構在數碼轉型過程中面對的實際營運挑戰。除智能文件管理方案外，Canon 亦展示多項教育科技方案，包括互動式平板顯示屏、PTZ 攝影機及大幅面打印方案。透過主題演講、方案展示攤位及即場示範，參加者得以了解多種切實可行的方法，以提升行政效率、促進協作，並支持校園的長遠可持續發展。 智能文件管理樞紐 支援教育行政數碼化升級 專為教育機構而設的 Therefore™ 學生檔案管理方案，協助院校由傳統紙本紀錄，轉型至集中式數碼平台。透過整合來自不同部門的學生檔案及行政文件，方案建立結構化的資訊樞紐，有效解決儲存空間不足、檔案分散及文件搜尋耗時等問題。

全方位搜尋功能讓教職員可迅速定位學生作業及個人紀錄，全面提升日常營運效率。方案亦支援集中式文件儲存及受控文件流轉，配合可度身訂造的工作流程及審批機制，促進跨部門協作，而管理層則可即時掌握申請及審批進度。 Therefore™ 自備完善的保安及合規功能，包括存取控制及資料加密，全面保障敏感學生資料，為教育機構締造穩健可靠的數碼工作環境。

互動學習與協作 重塑教學及會議體驗 互動式平板顯示屏配備 4K UHD 解像度、準確色彩還原及由 AI 驅動的三鏡頭系統，並內建 16 麥克風陣列，為課堂及會議提供清晰的音畫效果。系統支援高達 50 點多點觸控，配合智能書寫及標註功能，突破傳統白板限制，實現更具互動性的教學及即時協作。 方案支援無線投放及多裝置連接，用戶可輕鬆分享內容；中央資訊科技管理系統則有助遠端配置、監察及系統更新，確保校園內各設備運作一致，同時減輕支援工作。 專業打印產品 支援多元校園視覺應用

Canon imagePROGRAF PRO 系列大幅面打印機為學校提供可靠的教學及校園視覺輸出方案，涵蓋教材海報、學生作品展示、活動指示牌及校園裝飾等。打印機採用 LUCIA PRO II 12 色顏料墨水，呈現細緻色階、深黑色及出色耐光與抗刮性能，確保印刷品長時間保持理想品質。配合免費使用的 PosterArtist 應用程式，教師及行政人員可利用多款現成範本，於毋須專業設計技巧下輕鬆製作專業視覺素材，提高校園印刷工作的效率。 影像拍攝方案 提升混合教學體驗 Canon CR‑N 系列 PTZ 攝影機廣泛應用於混合式課堂、網上直播及校內學術活動。攝影機支援高達 4K 解像度及60 fps ，並配備尺寸達 1.0 吋 CMOS 感應器，即使於演講廳或禮堂等低光環境，仍能拍攝清晰影像。

系統同時支援流暢直播，協助院校發展混合或遙距學習模式，讓學生及觀眾可即時參與交流，進一步提升學習體驗，擴大教育的接觸層面。