海兒出席中銀香港防騙宣傳車啟動禮 分享防騙貼士

「中銀香港」在香港金融管理局及香港警務處反詐騙協調中心大力支持下，推出「防騙教育號」及「防騙裝甲號」兩輛流動宣傳車，準備穿梭港九新界各區，以互動形式宣傳防騙及反洗錢資訊。
中聲海兒老師今日出席防騙宣傳車啟動禮，與首次亮相的中銀防騙大使「蜜桃保保」即場分享防騙貼士，提醒大家勿信騙徒，以免成為下一個騙案主角。
今次成為中銀香港最新電視特輯「防騙必修班」女主角的海兒老師，再次發揮評審本色，向大家分享防騙貼士，智破Deepfake深偽技術。她分享指AI人工智能越來越強大，而且人人都可以用AI製作視頻，模仿親友的相貌和聲音，實在真假難辨。所以提醒大家，有懷疑的時候，都要保持冷靜，停一停丶諗一諗，核實清楚身份，以免受騙。
有片有聲未必真 核實身心免招損失
海兒老師指平日有聽過騙徒會透過合成名人的外貌與聲音，製作極為逼真的影片或音訊來誘騙大眾。她更透露身邊有一位年輕的朋友，便曾因AI騙案招致損失，故提醒大家一定要小心。她並笑指曾考慮與家人設定一個獨有的暗號，不過大家都忘記了這個詞，最終只能放棄。
另外，擔任是次啟動禮主持的林溥來(Patrick sir)亦指騙徒手法層出不窮，市民最重要是時常留意更新騙案手法，提高警惕以免受騙。騙案受害者不一定是長者，亦不一定是低學歷人士。大家只要不小心便有機會中招，所以一定要小心，不能胡亂按任何網絡連結，亦不要輕信不實訊息。他並建議如真有需要進行網上轉帳，可以用一個甚少存款，只有用到時才會入錢的戶口，就算真的不幸遇騙亦有助減低損失。
兩輛防騙宣傳車將穿梭港九新界，推廣防騙訊息，其中「防騙裝甲號」設有平板電腦及虛擬實境互動遊戲，透過沉浸式體驗提升市民的防騙意識及應對能力；而「防騙教育號」則會播放防騙宣傳短片，加深市民對常見騙案手法的認識，讓市民加強警惕。
「防騙必修班」將於今晚7：30電視首播，將會一連三星期分別介紹不同防騙訊息，助市民提高防騙意識，減低受騙的機會。