海兒出席中銀香港防騙宣傳車啟動禮 分享防騙貼士

「中銀香港」在香港金融管理局及香港警務處反詐騙協調中心大力支持下，推出「防騙教育號」及「防騙裝甲號」兩輛流動宣傳車，準備穿梭港九新界各區，以互動形式宣傳防騙及反洗錢資訊。

中聲海兒老師今日出席防騙宣傳車啟動禮，與首次亮相的中銀防騙大使「蜜桃保保」即場分享防騙貼士，提醒大家勿信騙徒，以免成為下一個騙案主角。

今次成為中銀香港最新電視特輯「防騙必修班」女主角的海兒老師，再次發揮評審本色，向大家分享防騙貼士，智破Deepfake深偽技術。她分享指AI人工智能越來越強大，而且人人都可以用AI製作視頻，模仿親友的相貌和聲音，實在真假難辨。所以提醒大家，有懷疑的時候，都要保持冷靜，停一停丶諗一諗，核實清楚身份，以免受騙。