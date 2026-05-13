佛誕長假好去處！YMCA舉辦籃球嘉年華125周年

原來香港第一個室內籃球場，是由中青於1918年在上環必列者士街會所（現為法定古蹟）設立。當年美國麻省青年會春田學院的老師詹姆斯‧奈史密斯博士為了讓學生在寒冬中仍能活動，發明了將桃籃釘在欄杆上的遊戲，成為籃球運動的雛型。這個故事，在嘉年華現場的展區中亦有詳細介紹。

5月25日佛誕為一連三日的公眾假期，香港中華基督教青年會將奧海城化身籃球狂歡基地，將於5月23日至25日舉行「YMCA『籃住你』同行125周年嘉年華」，活動免費入場，讓市民在假期間盡情投入籃球世界。

嘉年華現場設有三大主題打卡位及三大籃球互動挑戰，Slam「燈」制霸考驗反應速度；「一投入魂」投籃挑戰讓大家重溫投籃機的樂趣；「Jump Up 新高度」測試則以標準籃球框高度285cm為目標，成功跳至該高度即代表實戰中可觸及籃框底部，現場屏幕即時顯示數據，適合與朋友比拼。

參加者於24日及25日到場並完成全部三個遊戲，即可換領特別造型籃球鎖匙扣或磁吸手機支架，每日名額有限，送完即止。除了一系列遊戲及打卡位外，嘉年華更有花式籃球及花式足球表演將登場，大會特別邀得香港職業花式足球運動員施寶盛親臨現場獻技，讓觀眾近距離感受其神乎其技的腳法及操控；著名籃球隊滿貫教練梁民熊亦會到場分享籃球心得，一眾籃球迷萬勿錯過。