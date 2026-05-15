Stanley 1913 限量 Western-Inspired 西部系列」型格登場

Stanley 1913推出全新「Western-Inspired 西部風情系列」，在ELEMENTS圓方期間限定店獨家發售，每逢週末更將與Whiskers N Paws 及Paws For Good聯手舉辦專為主人與毛孩而設的多項精彩毛孩活動。此外，現場更設有專屬個人化服務，包括Charm裝飾區及現場雷射刻字服務，提供多款期間限定設計圖案及於指定日子提供自訂圖案雷射雕刻服務，讓您打造獨一無二的專屬Stanley水杯。在5月16日，更會與Paws For Good合作舉辦「狗狗領養日」，於5月24日ELEMENTS圓方將舉辦人寵共樂音樂聚會。

詳情：https://www.instagram.com/stanley_1913_hongkong/