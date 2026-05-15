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市場資訊
出版：2026-May-15 08:30
更新：2026-May-15 08:30

「公仔極點心」奢華登場

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公仔點心推出全新高級點心系列「公仔極點心」，每款都以豐盛配料精心製作，每件都份量十足，每口都極滋味！極滿足！ 「公仔極點心」美味猶如傳統酒樓的尊貴點心，包括飲茶必點的「蝦肉燒賣皇」138(6件裝)、「極品蝦餃皇」140(4件裝)及「鮑汁金瑤糯米雞皇」237(連荷葉及硅油紙)。三款高級點心均可簡單以微波爐加熱或蒸煮，讓您隨時在家或辦公室，都可細味媲美酒樓級的尊貴點心！「公仔極點心」於指定百佳超級市場、惠康超級市場、永旺及一田百貨之冷凍雪櫃內有售，誠邀大家一同品嘗尊貴的傳統滋味！

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