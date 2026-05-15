Oh My Ink Experience體驗館 登陸PMQ元創方

香港領先的藝術科技公司Oh My Ink的全新旗艦企劃「Oh My Ink Experience」正於中環 PMQ元創方舉行，活動展期至2026年12月底，不僅展示本地發明的紋身科技，更深度挖掘紋身藝術的歷史底蘊，並提供專業紋身諮詢服務，結合香港本土紋身藝術與AI 虛擬試紋身機，為市民及遊客帶來前所未有的互動藝術旅程。隨着展覽開幕，Oh My Ink同步推出全新手機應用程式，讓用戶能從平台上瀏覽多過30位紋身師的設計，平台可免費註冊並有獨家優惠。開張優惠HK$150 (原價$200)（包含：Oh My Ink Experience藝廊體驗，真紋身諮詢，試紋身機紋身照，臨時紋身貼紙乙張及AI虛擬試紋身機體驗）

網站：www.ohmyink.com