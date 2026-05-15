居家清風相伴 TGC變頻窗口式冷氣機系列限時優惠 涼爽新體驗

氣溫上升加上濕度持續高企，家中容易變得悶熱侷促！面對炎熱天氣，Towngas Lifestyle名氣家旗下品牌TGC特別推出夏日家電優惠*，助您打造清涼舒適的家居環境。即日起選購變頻窗口式冷氣機，可享7折基本安裝優惠；另外凡購買TGC x ANGEL RO純淨飲水機更贈送實用純水壺（價值$298）。以上產品更包3年免費保養服務，並設有24小時客戶服務熱線。立即把握機會添置全新家電，為將至的炎夏做好準備！
TGC變頻窗口式冷氣機系列 享低至半價安裝優惠
要在潮濕悶熱的天氣保持涼快，TGC變頻窗口式冷氣機是您的必備之選！全線系列涵蓋3/4匹、1匹、匹半至2匹型號，無論是睡房、書房或客廳，均可靈活選配。
TGC變頻窗口式冷氣機獲1級能源效益認證，採用R32環保雪種及變頻摩打，製冷更快、耗電量更低，達至節能慳電。更內置UV燈及銀離子過濾網，殺滅細菌兼抗病毒，令空氣更潔淨清新。特設「跟隨我」遙距追蹤功能，主機的設計是根據遙控器所在位置室溫，調節運作模式，確保製冷效果貼近用戶實際需求。
現購買TGC變頻窗口式冷氣機，即享基本安裝7折優惠；同時購買任何兩部或以上，更享基本安裝半價優惠。
同場加映 TGC X ANGEL RO純淨飲水機 送純水壺乙個
天氣炎熱，回家能即時飲用清涼純淨的水是最佳享受！
TGC X ANGEL RO純淨飲水機集淨水、製冷、加熱、礦化功能於一身，一機滿足全家人的需求。內置礦化技術，能釋出豐富礦物質以提升口感；六層淨化系統配合UV-C殺菌，提供雙重極致防護，高效過濾99%細菌、重金屬及有害雜質，保證安心飲用。配備0.8公升冰膽及CompressXcel 等效壓縮機製冷，快速製出6°C冷水，同時支援3秒加熱至85°C以上，設有5種預設水溫模式， 冷熱暖水隨按隨飲。即日起選購TGC X ANGEL RO純淨飲水機，免費獲贈純水壺乙個(價值$298) ^。
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*優惠期：即日起至2026年7月15日
^贈品數量有限，送完即止