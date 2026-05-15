居家清風相伴 TGC變頻窗口式冷氣機系列限時優惠 涼爽新體驗

氣溫上升加上濕度持續高企，家中容易變得悶熱侷促！面對炎熱天氣，Towngas Lifestyle名氣家旗下品牌TGC特別推出夏日家電優惠*，助您打造清涼舒適的家居環境。即日起選購變頻窗口式冷氣機，可享7折基本安裝優惠；另外凡購買TGC x ANGEL RO純淨飲水機更贈送實用純水壺（價值$298）。以上產品更包3年免費保養服務，並設有24小時客戶服務熱線。立即把握機會添置全新家電，為將至的炎夏做好準備！

TGC 變頻窗口式冷氣機系列 享低至半價安裝優惠

要在潮濕悶熱的天氣保持涼快，TGC變頻窗口式冷氣機是您的必備之選！全線系列涵蓋3/4匹、1匹、匹半至2匹型號，無論是睡房、書房或客廳，均可靈活選配。