結合AI科技與家鄉情懷 全港青年透過「尋根」建立國民身份認同 「尋根·創藝·探索我國家鄉 - 全港青年多元創作比賽」啟動禮圓滿舉行

學生們手舉工作坊的家鄉扇和燈籠與主禮嘉賓大合照

由全港青年學藝比賽大會主辦、民政事務總署贊助，並獲教育局擔任支持機構的全新項目「尋根·創藝·探索我國家鄉 — 全港青年多元創作比賽」，其啟動禮及學生體驗工作坊已於2026年5月16日假香港青年協會大廈演講廳順利舉行。大會十分榮幸邀得教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀女士擔任主禮嘉賓。 全港青年學藝比賽大會與民政事務總署攜手推動學藝比賽已邁入第51年。為配合國家發展方向及教育局《全港中小學價值觀教育課程指引》，大會本年度推出此全新比賽項目。活動旨在鼓勵香港青年認識家族根源，透過家鄉文化溯源、跨代對話交流及多元創意創作，深化對中國多元文化的理解與國民身份認同。比賽結合了「尋根」的情感探索與「學藝」的創意實踐，並期望透過跨代共融元素，鼓勵家庭成員共同參與，建立代際間的文化傳承橋樑 。

是次多元創作比賽鼓勵青年多到內地探索與發展，並分為兩個主要組別，引導學生以具時代感及創意的方式展現家鄉特色 ： 小學組（一物一故事）： 學生需拍攝一段2分鐘的短片介紹家鄉。大會鼓勵參賽者運用AI技術以增強創意表現。

中學組（我是家鄉虛擬導賞員）：學生將化身為虛擬導賞員，以創新方式介紹家鄉的特色。

三位小學同學台上分享她們的家鄉情懷

啟動禮當日節目豐富，大會特設「畫扇」及「燈籠貼紙」家鄉主題學生體驗工作坊，讓參與學生即場展現如何以創意轉化傳統文化。典禮上，除了全港青年學藝比賽大會主席陳毅生先生, BBS及主禮嘉賓蔡敏儀女士先後致詞外，大會更邀請了小學代表通德學校及中學代表獅子會蔣翠琼中學的學生代表作親身分享。 「全球華人都很熱忱於尋根，我們香港人更不應例外。」全港青年學藝比賽大會主席陳毅生先生, BBS續道:「在我求學及工作過程中，都遇到有三代，甚至於四代的移民後代，近年他們都不約而同地回我國尋找祖先的足跡，希望把中華傳統文化和美德一直傳承下去。」

教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀女士在致詞中感謝學全港學藝青年大賽對在港傳承中華文化的貢獻:「全港學藝青年大賽從創立至今已超過五十年，多年來舉辦各式各樣的比賽推廣中華文化。今次這個比賽更別具意義，是對於家鄉情懷和創新科技的高度融合，亦高度配合教育局關於國民教育的方向。」 比賽主任委員陳惠美女士在台上分享兒時品嚐其家鄉美食象徵幸福同幸運的「三水樂平大包」的經驗，以及家鄉親友濃濃的親情，陳女士表示:「我們期盼同學在搜集資料和創作過程中，感受中華文化底蘊，明白自己的根源，培養愛家、愛鄉、愛國嘅情懷。」