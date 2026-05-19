Deel 最新《全球招聘趨勢報告》數據顯示，由於粵港澳大灣區交流增加，從中國內地聘用人才的香港企業比例激增 56%

一站式全球團隊支薪及人力資源管理平台 Deel發布年度《全球招聘趨勢報告》，以及最新香港市場數據。報告分析超過一百萬份僱員合約、覆蓋 150 多個國家及地區中超過 37,000 間公司，是目前最全面的跨境招聘趨勢研究。對香港企業而言，全球化招聘的目的並非節省成本，而是為了在人工智能成為企業最重視範疇之際，吸引具相關專業技能的人才。 人工智能人才需求領跑 跨境招聘精準對接專業人才 隨著全球專業人才競爭日趨激烈，香港企業正積極拓展跨境招聘版圖，並以策略性方式聚焦高技能人才，而非以外聘承包方式降低成本。

Deel數據顯示，在香港企業中呈現出鮮明趨勢：「AI訓練師（通用）」已成為企業最炙手可熱的跨境招聘職位。無論是名義雇主招聘員工抑或合約僱員，對此職位的需求均高於手機應用程式開發員、軟件開發員及業務拓展人員等職位。值得注意的是，這一現象主要集中於大型企業，在中小型公司中未見相同趨勢，而後者的熱門跨境招聘職位則仍然包括軟件開發員、銷售經理和軟件測試員。隨着香港逐步建立人工智能研發實驗室及科研生態圈，越來越多大型企業已開始透過全球招聘填補人才缺口。

對人工智能人才的需求亦反映出市場更廣泛的轉變。Deel 招聘市場合作夥伴 SEEK 的數據顯示，自2019 年起，香港對人工智能相關技能的需求增長了 38%。截至 2026 年 2 月，SEEK 平台上的香港招聘廣告當中，有 4.8% 涉及人工智能相關技能（較 2022 年約 1% 大幅上升），而這一需求已從科技行業廣泛延伸至市場營銷、管理、銀行及法律等多個領域。 Deel 南北亞企業拓展區域主管 Karen Ng 表示：「香港企業已邁進打造人工智能基礎設施的階段，不再單單停留於討論層面。今年的數據當中，最突出的訊號來自企業界：『人工智能訓練員』已成為本港大型企業最熱門的跨境招聘職位。建立穩健的人工智能人才管道的關鍵，在於企業能否輕易接觸全球人才，而這正是 Deel 的核心價值所在。」

全球招聘作為戰略部署工具 —— 實現人才與機遇的完美匹配 全球招聘正被香港企業廣泛採納，既能接觸全球人才庫，亦讓專業人才得以突破地域限制，找到理想職位。 綜觀香港企業的跨境招聘職位，在名義僱主模式招聘的僱員間最受歡迎的三大跨境招聘職位分別為銷售經理、業務拓展人員及軟件開發人員，而跨境招聘需求最高的行業則包括科技與電訊、專業及商業服務，以及金融與保險。招聘這些職位的企業主要來自印度、美國及英國等高技能、高收入市場，與全球數據一致，再次證明跨境招聘的主要原因並非成本控制，而是獲取專業人才。

數據同時反映香港與大灣區人才走廊的進一步融合。來自中國內地的人才數量快速增長，使得中國內地成為香港企業（包括名義僱主模式招聘的僱員及合約人員）第五大人才來源地，按年增長達到 56%，顯示大灣區市場融合的深化及愈發活躍的跨境人才流動。 與此同時，在香港企業廣納海外人才之際，香港專業人才本身亦愈來愈受到海外企業青睞。美國已成為香港員工名義僱主模式招聘的首要市場，按年增長 51.5%，英國及新加坡則分別位列第二及第三位。香港專業人士於海外就職的熱門職位包括業務拓展人員、軟件開發人員及銷售經理。香港人才憑藉技術專業與市場拓展能力，在國際舞台上備受肯定。

2025年香港薪酬趨勢：創造收益的職位薪酬增長最為顯著 在薪酬方面，增長主要集中於推動收益以及實際處理營運的職位，與成熟市場重視專業化與執行能力而非通才的特點一致。 其中，銷售客戶經理的薪酬增幅最為顯著，達到 35.7%，其次為營運經理（+25.7%）及軟件開發人員（+22.5%），資訊及通訊科技客戶經理（+8.9%）及項目經理（+7.2%）的薪酬增幅亦錄得穩定增長。在管理層之中，營運總監薪酬上升 22%，與全球成熟市場中，高級職位薪酬溢價不斷上漲的趨勢相符。

相對而言，業務拓展人員的薪酬按年下滑。雖然企業仍持續透過跨境招聘吸納相關人才，但他們在本地市場的薪資增長趨於保守，顯示比起開拓市場，企業更注重執行效率。 全球四大趨勢：AI訓練師崛起、貨幣套利、城市回流 放眼全球，2025《全球招聘趨勢報告》指出四大塑造未來職場的關鍵趨勢： 人工智能訓練員成為全球市場的獨立專業類別，2025 年跨境聘用人數增長達 283%，是 Deel 平台上增長最快的跨境職位，目前有超過 70,000 名人工智能訓練員師受聘於 600 多間企業，負責訓練人工智能系統。