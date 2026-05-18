香港美業界組團考察上海 見證內地美容產業飛躍發展

本次考察的重點活動之一是參與於5月12日至14日在上海新國際博覽中心舉行的第30屆CBE中國美容博覽會。適逢博覽會創辦30週年，本屆展會面積超過23萬平方米，匯聚了來自全球40多個國家及地區的3,500多家企業，覆蓋護膚、彩妝、供應鏈等全產業鏈，並舉辦了超過150場趨勢論壇，規模為亞洲之冠。

為促進香港與內地美業的交流與合作，國際斯佳美容協會、大灣區（香港）美髮美容行業總會及香港專業進修學校（港專）師生一行20多人，日前前往上海進行實地考察，並出席第30屆CBE中國美容博覽會，旨在深入了解國內美容產業的最新發展動態。

國際斯佳美容協會會長陸惠芳與大灣區（香港）美髮美容行業總會聯席會長葉惠敏共同回顧了博覽會的發展歷程。她們表示，三十年前親眼見證該博覽會起步，當時僅有約300家中小企業參展。如今，憑藉主辦方的努力，博覽會已發展成為亞洲規模最大的美容展，其產業影響力巨大。

除了參與博覽會，考察團亦走訪了上海及蘇州多家具代表性的美業機構，包括上海醫美醫療中心「俏佳人」、美容產品研發及生產企業「植幸化妝品」，以及設於蘇州、集美容美髮及自家品牌研發於一身的SLIM BEAUTY美容院。考察團了解到，位於上海的「植幸化妝品」除承接品牌代工業務外，亦擁有自家研發產品，並成功出口至海外市場，顯示內地美業供應鏈已趨成熟。

陸惠芳會長在總結考察時指出，國內美容發展迅速，不斷研發具中國特色的自家品牌，實現高質量發展。她認為，內地業界學習與創新的精神，非常值得香港美業界借鏡。她又提到，港專正準備升格為大學，今次考察對學生而言別具深層意義，讓他們親身體驗內地美業的創新與國際化進程，為未來投身行業打下堅實基礎。