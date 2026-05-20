時裝達人鄧達智為抗頑人士 賦予新形象 盈活新生 新形象衝擊抗頑師奶及少女：「嘩！係咪真係我著到？！」

時裝達人鄧達智最近與維特健靈「盈活雲芝」展開一個深具意義的計劃，為抗頑人士設計全新形象的計劃──「盈活新生大改造」，給予正在各個階段抗頑的同路人力量及支持，去繼續他們頑後的第二人生。
新形象開展頑後的第二人生
曾兩度確診頑症的鄧達智表示：「今次計劃好有意義，經歷抗頑後，其實係第二人生。我知道好多同路人面對突如其來嘅難關，身心都大受影響。即使完成康復後，唔少人都有一個揮之不去嘅念頭：『我會唔會復發呢？』所以其實呢個經歷對好多人嚟講，係困擾一生，我希望透過今次形象改造，帶俾佢哋一個重生的感覺，鼓勵佢哋去開展人生新一頁。」
抗頑師奶阿清：「想見證一個全新嘅自己！」
阿清及Audrey是今次參加者之一，阿清說：「我知道呢個改造計劃後，我即刻諗返我對上一次打扮係幾時，原來都成30幾年前，就係結婚嗰時，我而家都60歲，頑症都經歷過，我問自己：『點解唔試下一個新形象呢？一個全新嘅自己去繼續抗頑！』於是就參加咗！」
「盈活新生大改造」抗頑師奶阿清
20歲確診Audrey：「抗頑後要活得更精彩！」
而Audrey則是20歲就確診，她坦然自己心裡面就好似有一個「窿」，即使情況穩定有時都會害怕「復發」，但在家人的支持下一起跨過難關：「其實抗頑後，我覺得自己對人生諗法都唔同咗，覺得要活在當下，乜都要勇於嘗試，跳出comfort zone！我覺得自己平時著衫都比較素色，所以好期待William幫我設計一個唔同嘅形象。」
「盈活新生大改造」抗頑少女Audrey
抗頑路漫長 用正面態度活好每一日
阿清及Audrey兩人都不約而同表示，希望透過今次參加計劃，給予同路人支持：「其實抗頑路無完結嘅一日，每日用最大努力，保持身心健康狀態去過好每一日！」