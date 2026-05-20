時裝達人鄧達智為抗頑人士 賦予新形象 盈活新生 新形象衝擊抗頑師奶及少女：「嘩！係咪真係我著到？！」

時裝達人鄧達智最近與維特健靈「盈活雲芝」展開一個深具意義的計劃，為抗頑人士設計全新形象的計劃──「盈活新生大改造」，給予正在各個階段抗頑的同路人力量及支持，去繼續他們頑後的第二人生。

新形象開展頑後的第二人生

曾兩度確診頑症的鄧達智表示：「今次計劃好有意義，經歷抗頑後，其實係第二人生。我知道好多同路人面對突如其來嘅難關，身心都大受影響。即使完成康復後，唔少人都有一個揮之不去嘅念頭：『我會唔會復發呢？』所以其實呢個經歷對好多人嚟講，係困擾一生，我希望透過今次形象改造，帶俾佢哋一個重生的感覺，鼓勵佢哋去開展人生新一頁。」