重視家居蟎蟲防控 助保障公眾健康

不少港人受哮喘或氣管問題困擾，蟎蟲及其代謝物、蟲卵都是常見致敏源，除可引致常見包括皮膚過敏、瘙癢，甚至誘發接觸性皮炎；亦會引致呼吸道敏感，持續性咳嗽、氣道不適，嚴重干擾睡眠品質。長期處於此類環境，更會影響情緒與生活質素。呼吸道及胸肺科專科廖維滔醫生指出，截至2026年初估計，香港已有超過33萬人患有哮喘。雖然患者總數相對穩定，但住院率卻增長了約15%，這顯示環境因素可能使病況變得更嚴重且難以管理。

根據香港哮喘會的資料，有幾個關鍵因素導致本地的高發病率。首先是空氣品質問題，特別是來自路邊排放的高濃度二氧化氮(NO2)和懸浮粒子(PM 2.5)。除了這些室外因素，室內環境同樣關鍵。香港地處亞熱帶氣候區，全年氣溫偏高、空氣濕潤，這種高濕度環境極易導致發霉，並促使床褥、枕頭、布藝製品等滋生塵蟎，成為隱藏的健康風險。廖醫生指蟎蟲對過敏體質者、嬰幼兒、老年人和體弱多病者、皮膚脂溢性皮炎患者、呼吸道疾病患者、長期臥床/行動不便者，以及家中豢養寵物等人威脅及影響會較大。環境衛生直接關係呼吸系統健康，香港每年大約有70到110例與哮喘相關的死亡病例，其中約25%發生在65歲以下人士身上。廖醫生建議公眾必須重視家居蟎蟲防控，選擇科學、安全且具持續作用的專業方案，建立完善的衛生管理習慣，為家人構建健康的生活環境。