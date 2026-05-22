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出版：2026-May-22 10:00
更新：2026-May-22 10:00

全港首個「塑膠回收再造」陀螺賽D•PARK開火

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ECOHOPE 陀螺SHOOT膠戰宣傳海報
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致力推動循環經濟的創新平台ECOHOPE，將於5月25日在D．PARK愉景新城室內籃球場舉辦全港首個以「塑膠回收升級再造」為核心的【ECOHOPE陀螺SHOOT膠戰】。是次所有選手使用的陀螺，其核心零件均必須由ECOHOPE回收的廢棄PET水樽，透過3D打印技術重新製造而成。參賽者可在「體驗式環保實踐區」親手組裝這些回收再造陀螺，親身觸摸並感受塑膠循環再生的成果，徹底打破大眾對塑膠回收只能製造低端產品的刻板印象。是次活動所有參賽者均已註冊成為ECOHOPE APP會員，ECOHOPE希望透過活動，吸引更多市民使用APP的預約上門回收服務，推動全民持續回收。   
網站：www.ecohopeltd.com

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