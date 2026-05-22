名氣家推出煤氣爐具快閃優惠！由即日起至5月31日，多款TGC及SIMPA熱水爐、抽油煙機及TGC家庭電器以特價發售，折扣高達$1,000！TGC煤氣恆溫熱水爐RS131RM限時優惠只需$7,780(零售價：$8,780)；SIMPA煤氣恆溫熱水爐UZW11RM-N只需$5,580 (零售價：$6,480)。TGC全新家電系列均有折扣優惠，TGC變頻窗口式冷氣機限時優惠只需$3,890 (零售價：$3,990)！現凡購買任何TGC或SIMPA爐具，更可以7折優惠加配抽油煙機連安裝(價值$480)，最平只需$1,666即可入手，幫你慳得精明、買得盡興！
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限時優惠 煤氣爐具折扣高達$1,000
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