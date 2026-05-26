人物專訪：全港時尚專業女性選舉首席評審龍子明 從「突破框架」到「重塑框架」：見證女性領導力嶄新風貌

2026 年，「全港時尚專業女性選舉」邁入第十六載，這場由城市女青年商會主辦的年度盛事，已成為香港女性展現專業風采、實現自我價值、承擔社會責任的重要舞台。連續多年擔任該選舉首席評審的龍子明先生，在專訪中縱論時代變遷下香港女性的創業環境、思想觀念轉變與成功標準重塑，深度解讀這場選舉如何見證香港女性從「突破框架」到「重塑框架」的華麗轉身。 現代選戰的全新坐標：從「並肩」到「重塑」 回顧選舉初期，參選女性多以「專業突破」與「社會地位提升」為核心，她們在傳統男性主導的既有框架下勇於走出職場，用勤奮與堅毅證明女性能與男性並肩。是屆女性參選者，不再滿足於僅僅「融入既有秩序」，而是展現出「重塑框架」的野心與實力。「今天她們將成功的定義延伸至更廣闊的公共價值與全球視野。」龍子明表示，「以環保、創科、公益、文化傳承等議題成為她們的政綱與舞台。她們既追求個人的專業領導力，也彰顯柔性智慧與社會關懷。」

經歷選戰洗禮：青年女性向公共領袖的蛻變 作為首席評審，龍子明多年來悉心提攜培育眾多青年女性後輩，亦親身見證了無數普通參選者如何在競選的磨練中，一步步蛻變為業界的資深精英與公共領袖 。 龍先生坦言：「她們最初往往懷抱理想卻缺乏經驗，在競選過程中面對輿論壓力、資源不足與政策辯論的挑戰。」 她們心態在選舉過程中不斷變得更成熟。她們學會了將個人抱負與公共責任深度綁定，並在現實的社會激盪中始終保持初心。這些成長的軌跡，正是青年女性力量的最佳見證，也是香港社會持續更新、向前發展的希望所在。

難忘的面孔：不彰背景，唯彰信念與風度 在無數的參選面孔中，有一位參選者令龍子明至今仍印象深刻。她出身基層，年輕時便要挑起家庭生計的重擔，經歷了白天在工廠做工、夜晚挑燈自修的艱苦歲月。「她沒有被命運的困境擊倒，反而以常人難及的堅毅，一步一步考取專業資格，最終建立起屬於自己的事業。」龍子明動容地說。更難能可貴的是，她在事業有成後立即反哺社會，積極投身公益，全力推動女性教育與職場平等。 真正的力量並非來自背景或資源，而是來自不懈的努力與信念。這份精神至今仍啟示著大眾：這個舞台不僅僅是為了爭取一個席位，更是為了展現人生價值與社會責任。

在龍子明看來，當選「時尚專業女性」需具備四大核心特質：專業素養是根基，無論哪一行業都要擁有扎實知識與持續學習精神；領導力與溝通力是關鍵，能凝聚團隊、自信表達；敏銳審美與創新思維是特色，實現專業與美感的融合；堅韌與自律是核心，在壓力中堅守追求、持續卓越。 這場跨越十六載的選舉史，實質上是一部香港女性走向公共領域、積極爭取話語權的發展史。她們用溫柔而堅毅的力量，向世界證明：女性參與選舉與領導，不是為了證明自己可以適應世界，而是為了用女性獨特的智慧與包容，去塑造一個更美好的未來。