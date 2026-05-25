第二屆級別鑑定研討會暨工作坊圓滿舉行

由中國香港殘疾人奧委會主辦的「第二屆級別鑑定研討會暨工作坊」於2026年5月23日（星期六）假富豪香港酒店圓滿舉行。是次研討會以「從原則到實踐：殘疾人運動級別鑑定的新篇章」為主題，匯聚國際殘疾人奧委會（IPC）、亞洲殘疾人奧委會、展能、世界盲人體育聯合會等機構的頂尖專家，以及本港與鄰近地區的學者、醫療專業人員與體育行政人員。活動內容涵蓋六場主題演講及三場分別針對視力、智力及肢體障礙類別的專題工作坊，旨在分享由IPC推動的最新級別鑑定發展與卓越實踐，剖析其對運動員、教練、級別鑑定人員、教育工作者及體育行政人員等不同持份者的實際影響與啟示，促進理論與實務銜接，並推動本地及周邊地區殘疾人運動的長遠可持續發展。

參與者可以透過現場或線上出席，共有超過1200位來自22個國家及地區的人士參與，當中包括級別鑑定師、教練、運動員、物理治療師、醫療人員、體育行政人員、政府官員、國際殘疾體育組織代表、國際體育總會代表、不同地區殘疾人奧委會代表等。 中國香港殘疾人奧委會會長 馮馬潔嫻女士 SBS BBS JP在開幕致辭時表示：本屆研討會吸引逾1,200人參與，較去年增七成，反映各界對專業級別鑑定標準的重視。級別鑑定是公平競賽的關鍵，錯誤分級可令多年苦練白費，故培養獲國際認可的專業級別鑑定師至為重要。在香港特區政府支持下，會議聚焦提升級別鑑定師專業水平以對接國際標準。最後，馮女士宣佈第二屆級別鑑定研討會正式開幕。

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士 SBS BBS JP 於大會致辭。她指出本屆參與人數較去年增長七成，並強調專業級別鑑定對公平競賽至關重要。

應邀出席之文化及體育旅游局體育專員 蔡健斌先生, JP 在嘉賓致辭表示，今年研討會在規模和範疇上均有顯著突破，反映出各界共同推動殘疾人運動發展的堅定承諾。蔡先生強調，級別鑑定架構是保障賽事公平性與完整性的基石，並呼籲現場各國家體育協會積極開拓人才管道，提名包括退役運動員在內的人選接受培訓，以提升本地專業水平並接軌國際。 蔡先生亦讚揚香港代表團去年在各大型賽事中奪得 140 枚獎牌的輝煌成就。他同時帶來重磅喜訊，宣佈政府今年將向中國香港殘奧會提供額外的經常性資助，以全面支持及協調各體育協會對接國際分級標準，為香港殘疾人運動的長遠可持續發展奠定堅實基礎。

文化及體育旅遊局體育專員蔡健斌先生 JP 於研討會致辭。他表示，政府將增撥額外經常性資助予殘奧委會以健全級別鑑定框架。

受邀出席之瑪莉嘉 · 基斯女士（Ms. Marieke Creese）代表國際殘疾人奧委會在嘉賓致辭時表示：級別鑑定是定義殘疾人運動的關鍵，它為釐定運動員參賽資格及公平分組提供了具意義的框架。她特別強調，只有當運動員、裁判、支持團隊及管理人員等所有持份者全情投入、通力合作時，級別鑑定制度才能發揮最佳效果，從而直接維護殘疾人體育賽事的 Integrity（誠信與公正）。同時，她鼓勵所有與會者藉此平台積極分享專業知識、建立全新聯繫，攜手提升全球級別鑑定的專業技能。

受邀出席的瑪麗嘉· 基斯女士（Ms. Marieke Creese）代表國際殘疾人奧委會致詞，特別強調，各方人士通力合作將幫助級別鑑定制度發揮最佳效果。

受邀的亞洲殘疾人奧委會主席Mr Majid Rashed通過視頻致辭時表示：本屆主題「從原則到實踐：殘疾人運動級別鑑定的新篇章」強調將理論轉化為實踐，確保賽事公平與誠信。級別鑑定是殘疾人運動的核心基石，需協作創新以不斷完善。研討會是對接國際標準、培養專業人才的重要平台。他認為，香港作為該領域的專業樞紐，在未來將持續促進區域協作，推動體系與國際標準接軌。

亞洲殘疾人奧委會主席 Mr. Majid Rashed 透過視頻致辭。他肯定香港作為專業樞紐的角色，並強調需推動級別鑑定框架與國際標準接軌。

受邀的中國殘疾人聯合會執行理事會副理事長常征先生透過視頻發表嘉賓致辭，向大會表示熱烈祝賀。常先生在致辭中指出，本次研討會不僅積極踐行《聯合國殘疾人權利公約》精神，更回應了全球殘疾人體育治理的前沿命題。他強調，級別鑑定是殘疾人體育的「公平生命線」，直接關乎運動員的職業尊嚴與人生可能。同時，常先生高度讚揚中國香港作為國際體育交流重要樞紐的專業姿態，並深信內地與香港在聯合訓練、標準互認等領域的緊密協作，正不斷書寫「一國兩制」下的體育同心圓，共同推動全球殘疾人運動級別鑑定框架邁向更科學、更包容、更具溫度的全新篇章。

受邀出席之港怡醫院執行總裁 曾慶亷醫生 在嘉賓致辭時表示，港怡醫院「優質關懷」（Care for Good）的核心價值與殘奧運動推動社會包容、守護運動員健康的願景高度契合。曾醫生特別回顧了在巴黎 2024 殘奧會期間，港怡醫院顧問及急症醫學專家羅炳強 醫生（Dr LAW Ping Keung）隨團擔任中國香港代表隊隊醫，為健兒提供專業的現場醫療保障。展望未來，曾醫生宣佈港怡醫院將全力支持即將於今年 10 月在日本名古屋舉行的第五屆亞殘運會，再度與香港運動員並肩作戰。

專題工作坊：深化專業交流，推動實務實踐 本屆研討會特別新設工作坊環節，設有「視力障礙」、「智力障礙」及「肢體障礙」三個專題工作坊，吸引超過300名參加者踴躍參與。各工作坊聚焦級別鑑定在實際操作中的挑戰與對策，透過專家分享、案例剖析及互動討論，促進行業深度交流，現場氣氛熱烈，來自世界各地的參加者積極投入，收穫豐富。 邀請阿姆斯特丹自由大學人類運動科學系副教授、國際殘疾人奧委會視力障礙運動員級別鑑定研究與發展中心主任大衛·曼博士（Dr. David Mann），聯同香港理工大學眼科視光學博士課程主任林國璋教授（Prof. Andrew LAM）主講，分享視力障礙級別鑑定所需的實際操作知識。

智力障礙專題工作坊邀請到中國香港殘疾人奧委會副會長暨中國香港智障人士體育協會主席陸子聰博士（Dr. LUK Tze Chung, Jim）主講，為參加者剖析健全運動員與智力障礙運動員在級別鑑定上的關鍵區別。

肢體障礙主題工作坊第一場邀請到來自展能（殘疾人劍擊）高級國際級別鑑定師羅敏英先生（Mr. LAW Ying Man, Angus）主講，分享殘疾人劍擊運動級別鑑定中的應用。第二場則由邀請中國香港殘疾人奧委會級別鑑定顧問 陳穎雅博士（Dr. CHAN Wing Nga, Chad）為參加者分享聚焦殘疾人射箭運動的實務操作。

「第二屆級別鑑定研討會暨工作坊」圓滿落幕，不僅為香港及亞洲地區的級別鑑定專業人員搭建了高水平的國際交流平台，更將國際殘疾人奧委會倡導的實證為本方針與《級別鑑定法規》具體落實到本地實踐之中。透過主題演講與專題工作坊的深度互動，與會者在理論知識與實務操作層面皆獲得顯著提升，為日後級別鑑定工作的一致性、公平性及專業化奠下堅實基礎。中國香港殘疾人奧委會表示，將繼續推動級別鑑定領域的區域合作與人才培訓，促進香港與周邊地區殘疾人運動的長遠及可持續發展，攜手邁向更公平、更包容的殘疾人運動未來。