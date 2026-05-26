煤氣烹飪中心 聯同香港旅遊業議會、百年醬料品牌李錦記及香港產業製造協會 推出非物質文化遺產烹飪體驗團 打造嶄新餐飲文化旅遊體驗

香港中華煤氣有限公司旗下煤氣烹飪中心（Towngas Cooking Centre，簡稱 TCC）宣布，將聯同百年醬料品牌李錦記及香港產業製造協會，與香港旅遊業議會（Travel Industry Council of Hong Kong, 簡稱 TIC）會員旅行代理商合作推出一系列以非物質文化遺產（非遺）烹飪為主題的體驗團，為訪港旅客帶來別具特色的沉浸式飲食文化之旅。是次合作結合煤氣烹飪中心於本地及國際廚藝培訓的專業優勢，以及香港旅遊業議會的業界網絡與資源，透過精心策劃的體驗式活動，將香港獨特的飲食文化及傳統工藝以創新形式呈現予全球旅客。

非遺烹飪體驗團以「由文化到餐桌」為核心概念，匯聚多項具代表性的本地飲食文化元素，包括傳統點心、手工食品及地道烹調技藝等，讓參加者於煤氣烹飪中心透過親身參與及互動學習，深入探索飲食背後的歷史、文化與技術；更可到訪百年醬料品牌李錦記的香港總部，了解獲得廣東省省級非遺的李錦記蠔油製作技藝的百年傳承與對品質的堅持，以及實地考察香港產業製造協會多家會員企業的本港廠房，了解食品、飲品、醬料等產業如何在堅守傳統工藝的同時融入現代化管理，亦有機會體驗武術、舞獅等傳統技藝，多方面感受「香港製造」的創意活力與匠心底蘊。活動設計結合示範、實踐及品嚐環節，由專業導師帶領，讓旅客不僅觀賞，更能親手製作，體驗「可學、可做、可帶走」的全方位文化旅程。

推動特色旅遊 發展體驗式經濟

隨著旅客對深度文化體驗需求日益增加，是次合作標誌著香港餐飲及文化旅遊融合發展的重要一步。透過將非遺元素轉化為具互動性及娛樂性的烹飪體驗，項目不僅提升本地旅遊吸引力，亦有助推動「體驗式經濟」及高增值旅遊產品發展。

煤氣烹飪中心表示，期望透過此類創新合作模式，將烹飪由單純技能提升轉化為文化傳承與生活體驗的橋樑，進一步推動香港作為「亞洲美食之都」的國際形象。

建立跨界合作平台 擴展多元發展機遇 是次合作在香港旅遊業議會的推動下，為餐飲培訓、文化推廣與旅遊業之間建立更緊密的連結，為未來 拓展多元合作項目奠定基礎，包括學校交流、主題活動及旅遊產品開發等。 煤氣烹飪中心將持續與不同機構攜手，開拓更多結合文化、教育與生活的創新體驗，為市民及旅客帶來 更具價值及意義的活動。