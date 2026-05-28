會德豐地產匠心呈獻 「古洞北‧都會新篇展館」正式揭幕 近200政、商、民、社福及教育界貴賓齊聚 秉持「共融、共創、共享、以人為本」理念 共同見證北部都會區新願景

會德豐地產匠心呈獻的「古洞北‧都會新篇展館」早前隆重揭幕，一眾來自政府、商界、社福及教育界的貴賓獲邀參與，共同見證北部都會區的發展新里程。開幕主禮嘉賓包括：會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀先生MH、現任香港特別行政區立法會議員（建築、測量、都市規劃及園境界功能界別）及香港建築師學會會長劉文君議員JP、豐盛社企學會聯合創辦人及總幹事關志康先生，以及 東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。四位嘉賓分別從商、政、民、鄉角度分享對北都發展的願景，期望攜手「共創」。活動吸引近200位政商民領袖及各界代表出席，場面熱鬧，充分展現社會各界對北部都會區發展的高度關注與殷切期待。

開幕儀式上，四位主禮嘉賓逐一揭示北部都會區四大區域，並手持象徵「共融、共創、共享」及「以人為本」的理念球，共同將願景植入象徵生命力的樹下，寓意凝聚政府、企業與社區力量，攜手孕育一個可持續發展的「宜居、宜業、宜遊」未來創科新都會。

開幕酒會特別邀請 香港中文大學建築學院鍾宏亮教授 分享學界對北都發展的研究與推動。同時有多間社企參與，透過產品展示及互動體驗，從另一角度體現「共融」理念，促進社群參與及社區連結。現場同時設有客家炒米餅及水耕植物收割體驗，融合非遺文化與創新科技，並提供由本地品牌精心準備的北都主題特色餐飲，營造多元感官體驗，全面呈現充滿活力與關懷的「共享」未來社區面貌。