黑白®85周年 呈獻海陸傳承「黑白®85周年之旅」

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白®邁向85周年，將由海上玩到陸上，炮製一場前所未有的港味慶典！由6月2日起，黑白®誠邀全港市民一同展開「黑白®85周年之旅」，親身感受「港式味道，就喺呢度！」。黑白®將首次登上象徵香港歷史的傳奇帆船「鴨靈號」，打造期間限定海上體驗，登船旅客可享一罐黑白®濃滑經典奶茶，享受經典滋味同時欣賞兩岸天際線。於K11 Musea地下海濱長廊則以帆船為設計靈感，打造五大互動體驗站，「黑白®維港帆影」、「港式味道 人生四格」、「黑白®奶茶立體影匯」、「黑白®港味故事廊」及「黑白®珍藏精品店」，讓市民由海到陸，延續港味旅程。

詳情：https://www.instagram.com/blackandwhite__hk/