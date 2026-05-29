EGL Tours X IKK Holdings拓展日本Inbound Wedding市場

東瀛遊旗下海外婚禮品牌「Love’s On by EGL」與日本上市婚禮集團IKK Holdings旗下事業公司「アイ・ケイ・ケイ株式会社（IKK）」達成業務合作，共同拓展日本 Inbound Wedding市場，透過今次合作，Love’s On by EGL將正式引入IKK旗下福岡人氣婚禮會場「La La Chance博多之森」，並結合EGL於香港市場的婚禮企劃、顧客服務及送客服務經驗，為香港、澳門及亞洲新人提供更完整、更高品質的日本婚禮方案。婚禮方案將結合日本獨有的Guest House Wedding 文化，融合自然景觀、精緻料理、美學空間設計及日式款待精神，為新人帶來兼具儀式感與旅行體驗的高品質Destination Wedding。

會場資料：https://www.ikk-wed.jp/hakatanomori/