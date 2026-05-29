父親節快到，美心西餅推出「Big Boy大個佬」三大父親節蛋糕系列，共七款玩味十足的蛋糕，包括「玩樂篇」寓意熱血活力的「港足爸爸」及贏到開巷的「馬運高昇」；「飲食篇」神還原男人浪漫的「豆腐火腩飯蛋糕」與「出前一丁餐蛋麵蛋糕」；以及「品味篇」型格可愛的「開心果爸爸」、「梳乎爸爸」與藏著每個開心時刻的「菲林回憶」。展現爸爸從職場硬漢到家中大男孩的不同魅力。由即日至6月18日，美心西餅推出父親節早鳥折扣，Eatizen會員於門市或網店預訂蛋糕，即享85折或於網店預訂及一般顧客享預訂優惠88折。Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恆常9折優惠。
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美心西餅父親節 推出「Big Boy大個佬」系列
父親節快到，美心西餅推出「Big Boy大個佬」三大父親節蛋糕系列，共七款玩味十足的蛋糕，包括「玩樂篇」寓意熱血活力的「港足爸爸」及贏到開巷的「馬運高昇」；「飲食篇」神還原男人浪漫的「豆腐火腩飯蛋糕」與「出前一丁餐蛋麵蛋糕」；以及「品味篇」型格可愛的「開心果爸爸」、「梳乎爸爸」與藏著每個開心時刻的「菲林回憶」。展現爸爸從職場硬漢到家中大男孩的不同魅力。由即日至6月18日，美心西餅推出父親節早鳥折扣，Eatizen會員於門市或網店預訂蛋糕，即享85折或於網店預訂及一般顧客享預訂優惠88折。Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恆常9折優惠。