父親節將至，承傳逾300年歷史的法國殿堂級糕點品牌DALLOYAU，特別以「紳士極致品味」為靈感，推出兩款父親節限定蛋糕，其中爵士朱古力慕絲脆餅($338)以馥郁的黑朱古力忌廉與絲滑綿密的朱古力慕絲組成，於底層鋪上香脆榛子脆餅及果仁餅底，帶來層次分明、剛柔並濟的極致口感。頂層綴以爸爸帥氣的剪影與愛心裝飾，象徵著爸爸不擅言辭卻默默地付出的愛。而紳士歌劇院蛋糕($298)，恪守經典八層細緻纖薄且比例精準的結構，由70%濃度朱古力醬、咖啡忌廉、浸泡特濃咖啡的杏仁海綿蛋糕組成。蛋糕頂層換上時尚的朱古力煲呔與紳士禮服裝飾，以最具儀式感的方式向父親致以最崇高的法式謝意。
網頁：www.dalloyau.hk
DALLOYAU呈獻父親節限定蛋糕
父親節將至，承傳逾300年歷史的法國殿堂級糕點品牌DALLOYAU，特別以「紳士極致品味」為靈感，推出兩款父親節限定蛋糕，其中爵士朱古力慕絲脆餅($338)以馥郁的黑朱古力忌廉與絲滑綿密的朱古力慕絲組成，於底層鋪上香脆榛子脆餅及果仁餅底，帶來層次分明、剛柔並濟的極致口感。頂層綴以爸爸帥氣的剪影與愛心裝飾，象徵著爸爸不擅言辭卻默默地付出的愛。而紳士歌劇院蛋糕($298)，恪守經典八層細緻纖薄且比例精準的結構，由70%濃度朱古力醬、咖啡忌廉、浸泡特濃咖啡的杏仁海綿蛋糕組成。蛋糕頂層換上時尚的朱古力煲呔與紳士禮服裝飾，以最具儀式感的方式向父親致以最崇高的法式謝意。